¡Más que Luis Miguel! Esto es lo que cobra Peso Pluma por presentación

Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, se ha convertido en todo un fenómeno a nivel mundial. Su fama y éxito ha llegado a tal nivel que hoy en día el intérprete de corridos tumbados ya cobra más que el mismo Luis Miguel.

La carrera musical de Peso Pluma comenzó en 2020; sin embargo, no fue hasta 2023 cuando la Doble P, como también es conocido el intérprete de 24 años, adquirió gran reconocimiento tras realizar una serie de colaboraciones con Luis R. Conriquez, Natanael Cano y Eslabón Armado, pero también al incursionar en otros géneros musicales y participar con artistas como:



Becky G

Nicki Nicole

Marshmello

Ovy on the Drums

Desde entonces, Peso Pluma ha adquirido gran reconocimiento no solo en México, sino también alrededor del mundo entero, éxito que le ha valido para que, hoy en día, el joven artista cobre una millonaria cantidad por cada presentación musical.

¿Cuánto cuesta contratar a Peso Pluma?

De acuerdo con información de la disquera Double P Records, Hassan Emilio Kabande Laija estaría cobrando cerca de 2.5 millones de dólares por cada, es decir, poco más de 45 millones pesos de pesos.

La millonaria cifra ha impactado al público debido a que las ganancias del artista por cada presentación rebasan las adquiridas por ‘El Sol’, quien se estaría llevando 700 mil dólares menos que la Doble P.

¿Peso Pluma en riesgo? Cancela varias presentaciones en México

Debido a la fama que ha alcanzado el artista, la seguridad de Peso Pluma se ha visto en riesgo durante varias ocasiones, como en la ciudad de Tijuana, Baja California, donde aparecieron una serie de “narcomantas” dirigidas al artista en la que se amenazaba de muerte también a su equipo de trabajo.

La situación preocupó al personal de la Doble P tanto que no solo se tomó la decisión de cancelar su interpretación en Baja California, sino también en ciudades, como:



Culiacán, Sinaloa

León, Guanajuato

Querétaro, Querétaro

Puebla, Puebla

Acapulco, Guerrero

Pese a que en ningún momento se mencionó el motivo de la cancelación, se especula podría deberse a las amenazas de muerte que recibió el cantante en los días anteriores.