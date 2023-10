VIDEO: ¿Soldado caído? Nicki Nicole compara a Peso Pluma con un perro

El cantante de corridos tumbados Peso Pluma se le había relacionado con la también intérprete de origen argentino Nicki Nicole, aunque la artista recientemente acalló los rumores con unas polémicas declaraciones.

Y es que hace unos días, tras la entrega de los premios Billboard, ambos artistas interpretaron el tema “Por las noches” y al terminar su presentación en el escenario, Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del intérprete de “Ella baila sola” beso la cabeza de Nicki y le tomó la mano.

¡Viva el amor en los #Billboards2023! 😍



🤝❤️ Así se retiraban del escenario @Nicki_Nicole19 y @_PesoPluma luego de cantar a dúo “Por Las Noches” 🎶@billboardlatin 🎖️ pic.twitter.com/9AHQeIczfz — Billboard AR (@BillboardArg) October 6, 2023

¿Nicki Nicole y Peso Pluma son novios?

Ante esta demostración de afecto, los seguidores de ambos artistas comenzaron a elucubrar que los cantantes habían formalizado su relación de noviazgo. Incluso los cantantes acudieron a una fiesta posterior a la presentación que realizaron en la entrega de premios.

Aunque Nicki habló en una entrevista sobre la relación que tiene con Peso Pluma y aseguró que ambos sólo son amigos, pero la forma en la que lo hizo le ha llevado a ser criticada por los usuarios de redes sociales.

La rapera de temas como “Venganza” y “Otra noche” habló en una entrevista con medios locales donde rechazó que sea novia de la Doble P y agregó que le cae bien y el cantante es muy caballeroso con ella.

🎥 | Peso Pluma llegando al after party de los Latin Billboard junto a Nicki Nicole. pic.twitter.com/IYwTNWgEAV — Peso Pluma Argentina 🇦🇷 (@LaDoblePArg) October 6, 2023

Nicole aseveró que aunque no tiene una relación con Peso Pluma, no está de acuerdo que supongan esa relación sólo porque suelen salir juntos y comparó esa situación con la de salir con un perro.

“Imagínate que tú todos los días salgas con un perro, nadie te va a preguntar por qué todos los días sales con un perro, es normal, ¿me entiendes? No estoy diciendo que seas un perro, no, estoy hablando que… es como si todo el mundo te ve todos los días con el mismo bolso, a eso me refiero”, afirmó Nicki Nicole.

Nicki Nicole: “Peso Pluma me cae bien. Es como si me preguntan todo el tiempo porque salgo con un perro” pic.twitter.com/qvWXA4mqZy — Gravesen (@GravesenFunado) October 11, 2023

Agregó que ambos son buenos amigos y están conociéndose. A mí en lo personal no me molesta. Me cae bien. La realidad es que somos amigos, está todo piola”, sentenció la cantante.

Peso Pluma según Nicki Nicole. pic.twitter.com/uIjBllslUq — Nestor Montoya (@Nestor_Corleone) October 11, 2023

Esta comparación no agradó a algunos internautas, quienes afirmaron que Nicole hizo una declaración desafortunada sobre Peso Pluma al igualarlo con un perro o un bolso, por lo cual crearon algunos memes.