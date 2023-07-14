¡Mágicas! La NASA revela imágenes de “estrellas bebés” con una masa similar a la del Sol

¡Son como bebés! La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), volvió a sorprender al mundo al compartir imágenes de estrellas "jóvenes" a miles de años luz de la Tierra, lo hizo a través del emblemático Telescopio Espacial James Webb, quien previamente nos ha regalado postales hermosas del universo.

La NASA considera que las nuevas imágenes de las "estrellas bebés" son un gran avance, pues ahora permitirán imaginar cómo se veía el Sol en sus primeros años de vida.

Las imágenes de la NASA de las “estrellas bebés”

En imágenes que se vuelven icónicas para el mundo de la ciencia, la NASA logró captar un espacio de estrellas que se formaron a 390 años luz de la Tierra, como es costumbre el Telescopio Espacial James Webb compartió las fotografías para toda la humanidad.

La NASA destacó que al observar estrellas jóvenes se pueden dar una idea sobre cómo se formó el Sol, por esta razón mostraron la región Rho Ophiuchi, que es la más cercana a la Tierra.

¡Son mágicas! La NASA revela nuevas imágenes de “estrellas bebés”.|NASA

¿Qué tipo de estrella se considera el Sol?

La NASA ha dedicado años de estudio para conocer a los planetas que conforman el sistema solar y también cuál es son sus características u origen, por esto consideran que el Sol es una estrella de tipo espectral G2V; el nombre lo toman en referencia a un listado de cualidades, en este caso la denominación se le da por tener entre 0,8 y 1,2 de masas solares.

Estiman que tiene una edad de 4.500 millones de años, por lo que se considera que aún es joven en comparación con otras estrellas, este gira sobre su eje con una inclinación de 7,25º a una velocidad de 720.000 kilómetros por hora.

¿Cómo nacen las estrellas en el universo?

¡La belleza del universo! La Agencia Espacial Europea (ESA) considera que las estrellas pueden nacer en cualquier sitio, tanto en galaxias, como en nebulosas e incluso dentro de nubes de gas, por esto consideran que se trata de la magia que regala el espacio; sin embargo, en términos más contundentes, la NASA ofreció detalles sobre cómo se originan.

Dentro de las nubes se origina una turbulencia que crea suficiente masa para que sustancias como el gas y el polvo comiencen a colapsar dentro de su propio eje gravitacional, posteriormente el material se calienta y genera burbujas que van generando explosiones, por este ciclo nacen las estrellas.