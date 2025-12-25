Belén vuelve a brillar: La Navidad regresa al lugar que vio nacer a Jesús

El corazón de Belén volvió a latir con fuerza esta Nochebuena y Navidad. La famosa Plaza del Pesebre, ubicada justo frente a la Iglesia de la Natividad , se transformó de un lugar desierto a un escenario lleno de júbilo. Durante los últimos dos años, las festividades habían sido canceladas como un gesto de respeto y solidaridad por el conflicto en Gaza , pero este 2025 la luz finalmente regresó.

Árboles decorados, villancicos y miles de bombillas iluminaron el lugar donde, según la tradición, nació Jesús. Para los habitantes locales, ver la plaza llena de nuevo no es solo un evento festivo, sino una señal de esperanza que muchos creían perdida.

Un respiro para la economía en Belén

Para Belén, la Navidad no es solo fe, es supervivencia. La ciudad depende casi por completo del turismo religioso y de los miles de peregrinos que llegan de todo el mundo. Durante el tiempo que las celebraciones estuvieron suspendidas, el golpe económico fue devastador: hoteles vacíos, tiendas de artesanías cerradas y familias sin sustento.

El alcalde de la ciudad, Maher Nicola Canawati , destacó que reavivar el espíritu navideño era urgente. "Cuando se pierde la esperanza, es el fin", comentó, celebrando que los comercios vuelvan a ver movimiento y que la economía local empiece a recuperarse tras meses de profunda crisis.

Celebrar entre la incertidumbre y la fe

A pesar de que en octubre entró en vigor un alto al fuego en Gaza , el ambiente en la región sigue siendo delicado. Celebrar la Navidad en este contexto es, para la minoría católica de la zona, un acto de resistencia cultural. Es una forma de decir que, pese a los muros y la seguridad reforzada, la vida y sus tradiciones deben continuar.

El recorrido del Cardenal Pierbattista Pizzaballa desde Jerusalén hasta Belén fue el momento cumbre. Acompañado por el sonido de tambores y gaitas, el Patriarca Latino de Tierra Santa entró a la ciudad entre aplausos, recordando a todos que la reconstrucción de la región empieza por recuperar la alegría de vivir.

Música y tradición: El desfile de los scouts en Belén

Como dicta la tradición, los grupos de scouts locales encabezaron los festejos. Con sus uniformes impecables y sus instrumentos musicales, llenaron las calles empedradas de sonidos festivos. Este desfile es uno de los momentos más esperados por los niños y adultos de Belén, pues marca oficialmente el inicio de la gran fiesta cristiana.

Los cantos y vítores se escucharon por toda la ciudad, creando un ambiente de unidad que no se sentía desde antes de la pandemia y el recrudecimiento de las tensiones militares

"Lo reconstruiremos todo": Un mensaje de vida

El Patriarca Pizzaballa envió un mensaje contundente durante las ceremonias: para reconstruir los edificios, primero hay que reconstruir la vida. "Hoy vi vida", afirmó conmovido al ver a la multitud celebrar en Belén y saber que también era posible hacerlo en Gaza.

Con un emotivo "¡Mabrook y Feliz Navidad!", la ceremonia cerró dejando claro que Belén sigue siendo el faro de esperanza para millones de personas. La ciudad que vio nacer el cristianismo vuelve a ser el centro del mundo, recordándonos que incluso en los lugares más golpeados, la luz siempre puede volver a encenderse.