¡A las puertas del cielo! El majestuoso Cristo Rey en el Cerro del Cubilete, un gigante en las alturas de Guanajuato

¡Una maravilla turística! La oferta cultural que ofrece Guanajuato es incomparable y única en el mundo, con monumentos como el Cristo Rey, ubicado en el Cerro del Cubilete, el estado se ha convertido en un excelente destino para pasar unas vacaciones.

Al entrar a la explanada se tiene la imagen gigante de Cristo con los brazos abiertos, acompañados de dos ángeles, uno representando la pasión al cargar la corona de espina, el otro con la corona de Gloria para el Rey.

“Pues se siente una alegría en el corazón venir a visitar y nos tocó esta vez visitar el museo y las cosas que lee uno pues siente más alegría en el corazón”, contó María Fátima Pérez, turista.

El Cristo Rey del Cerro del Cubilete es uno de los más grandes de toda Latinoamérica

El Cristo Rey, ubicado en el Cerro de Cubilete, es visitado por casi 3 millones de turistas al año, entre ellos visitantes de Croacia, polacos, franceses de Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos. Además de ser uno de los más grande de Latinoamérica.

Al interior se encuentra un altar y en las cuatro esquinas los evangelistas, en la parte superior una corona de espinas, la cruz y demás símbolos que generan paz a todos los feligreses.

“Tenemos a este lugar que se ha vuelto también un lugar de turismo religioso, es un lugar también muy visitado yo creo que alcanzarán ya casi los tres millones de visitantes”, explicó Rubén de la Cruz, rector del Santuario.

Atardeceres inigualables y fe: La magia de ver a Cristo Rey iluminado desde las alturas

Además del Cristo Rey, los amaneceres y atardeceres de Guanajuato son inigualables. Cuando el sol se mete deja ver paisajes únicos, y ya con el oscurecer, el monumento se alumbra reluciendo aún más en todo lo alto de las montañas del estado.

“Pues que vengan que no se arrepientan de venir y que van a querer venir cada año siempre que tengan la oportunidad van a querer estar aquí porque Cristo Rey está con sus brazos abiertos para todos”, contó Marina Sigala, turista, para una entrevista con Fuerza Informativa Azteca.

