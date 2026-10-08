El atraco silencioso al patrimonio: el plan de Morena sobre el brutal aumento al predial en el Valle de México

El morenismo va una vez más contra la propiedad privada y el esfuerzo de toda una vida, impulsando un brutal garrotazo fiscal que amenaza con convertir los bienes de los ciudadanos en la caja chica de los gobiernos metropolitanos.

Bajo el falso disfraz de modernización con el programa de ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, que abarca la capital del país, el Estado de México, Hidalgo y Morelos, se esconde una avalancha de modificaciones a las leyes hacendarias y códigos fiscales para cobrar el impuesto predial ya no por una tabla fija, sino al intimidante valor de mercado inmobiliario.

Esto significa que tu predio «valdrá más» artificialmente para que el gobierno te clave una tarifa infinitamente más alta por cada metro cuadrado de terreno y construcción, asfixiando a millones de familias que ya pagan los gravámenes más caros de la nación y que hoy enfrentan la despiadada disyuntiva de tener que elegir entre su seguro médico o pagar el impuesto.

La gran maroma recaudatoria: más dinero para los bolsillos del poder y menos para tu colonia

Lejos de representar un beneficio social, esta jugada del régimen es una trampa perfecta para sacarnos más dinero sin ofrecer garantías reales de bienestar.

Aunque los impulsores de la reforma se llenan la boca diciendo que los recursos servirán para mejorar las colonias, el documento oficial deja la puerta abierta para que el dinero termine diluido en la opacidad de un fideicomiso o en la coladera burocrática del Consejo Metropolitano de Desarrollo, sin que el contribuyente vea reflejado un solo peso en su comunidad.

Mientras tanto, las entidades cocinadas bajo el sello de Morena imponen un golpe devastador al tejido social, demostrando que para la clase gobernante el esfuerzo ciudadano solo vale en la boleta del cobro y que el patrimonio de las familias mexicanas está a merced de una maquinaria recaudadora voraz y sin escrúpulos.

