¿Control de rentas en CDMX? Advierten que nueva ley es un ataque directo a la propiedad privada

La propuesta de la "Ley de Rentas Justas" en la Ciudad de México ha encendido las alarmas en el Congreso capitalino. El diputado Diego Garrido calificó la iniciativa como un "acto propagandístico" que, bajo el disfraz de justicia social, busca imponer tabuladores de precios que vulneran el patrimonio familiar y la libertad económica de los ciudadanos.

Según el legislador, la intención del Gobierno y de Morena de fijar topes a las rentas representa una intromisión inaceptable del Estado en los bienes particulares. "El Gobierno no te puede decir en qué precio rentes tus bienes; es tu propiedad y ellos no tienen por qué decidir sobre lo tuyo", sentenció Garrido.

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Ley de Rentas Justas le deja la responsabilidad a los ciudadanos

Para la oposición, la iniciativa es una forma en la que el Gobierno local se "lava las manos" ante su incapacidad de generar vivienda de bajo costo, trasladando esa responsabilidad financiera a los dueños de inmuebles.

Nadie puede llevar el control de la renta de tu casa



El diputado @GarridoDiego_ criticó la propuesta de “Ley de Rentas Justas” en la Ciudad de México, al señalar que, aunque se presenta como justicia social, en realidad representa un riesgo para la propiedad privada y la… pic.twitter.com/NoMHngsMjR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 23, 2026

Garrido explicó que la propuesta es, en el fondo, un control de precios, una medida que históricamente ha fracasado. El legislador advirtió que lejos de abaratar la vida en la capital, la ley provocará el efecto contrario:



Escasez de oferta: Los dueños preferirán no rentar si no pueden fijar sus precios.

Los dueños preferirán no rentar si no pueden fijar sus precios. Mercado negro: Surgirán acuerdos fuera de la ley para compensar los topes impuestos.

Surgirán acuerdos fuera de la ley para compensar los topes impuestos. Encarecimiento: Al haber menos opciones disponibles, los precios de las pocas viviendas en renta subirán drásticamente.

Propaganda sobre algo que ya es ley

Uno de los puntos más críticos señalados por el diputado es que el límite al incremento de las rentas basado en la inflación ya está contemplado en el Código Civil y ha sido avalado por la Corte. Por ello, considera que el anuncio oficial es meramente mediático y no aporta un fondo jurídico nuevo que ayude a los capitalinos.

"La historia económica es clarísima: cada vez que el Estado intenta fijar precios, lo único que logra es escasez", concluyó el legislador, asegurando que su bancada defenderá el patrimonio de los particulares frente a lo que consideran una política equivocada de la izquierda que terminará dañando a quienes dice defender.