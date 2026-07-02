La ONU cerrará su Oficina de Derechos Humanos en Burkina Faso por bloqueo militar: El terrorismo controla más de la mitad del país

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) anunció de manera oficial que cerrará definitivamente su representación en Burkina Faso el próximo 30 de noviembre de 2026. Esta resolución ocurre tres meses después de que las autoridades militares del país africano ordenaran la suspensión indefinida de las operaciones de la agencia, molestos por un comunicado de la ONU que exigía el respeto al espacio cívico y las libertades fundamentales.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, lamentó que los esfuerzos de diálogo intenso mantenidos con el gobierno de transición en los últimos meses no lograran terminar con el conflicto.

"Esta suspensión afectó directamente nuestra capacidad para implementar nuestro mandato y, en última instancia, obligó a tomar la decisión de liquidar nuestra presencia en el país", detalló Türk en el comunicado emitido desde Ginebra, asegurando que el organismo buscará otras vías para seguir monitoreando la situación de la población civil.

Establecida en octubre de 2021, la oficina de la ONU además de documentar las violaciones a los derechos humanos en el terreno, capacitaba a cerca de 4.000 miembros de las fuerzas de seguridad burkinesas en derecho internacional humanitario. Su salida deja al país aún más aislado en un momento donde el terrorismo sigue creciendo.

#BurkinaFaso: UN Human Rights country office to shut down by 30 Nov 2026. @volker_turk deeply regrets authorities’ decision indefinitely suspending in-country operations. "This has directly impacted our ability to continue to fully implement our mandate” https://t.co/ZRf89s7Qen — UN Human Rights (@UNHumanRights) July 2, 2026

¿Por qué la situación en Burkina Faso es tan peligrosa?

El país africano está inmerso en inestabilidad política y violencia extremista desde hace décadas. Lo que antes era considerado un bastión de estabilidad en África Occidental, hoy es catalogado como el epicentro global del yihadismo en el Sahel.

Estas son las tres causas fundamentales que del deterioro del país:

El colapso de la seguridad y el control yihadista

El gobierno de Burkina Faso ha perdido el control de más de la mitad del territorio nacional. Diversas facciones armadas —entre ellas agrupaciones locales aliadas de Al Qaeda (como el grupo JNIM) y del Estado Islámico— dominan vastas regiones del norte y el este.

Estos grupos financian sus actividades a través del contrabando de drogas, el robo de ganado, los secuestros y el control violento de las minas de oro artesanales, expulsando la inversión extranjera directa de un sector que representa el 70% de los ingresos por exportación del país.

Una catástrofe humanitaria

Debido al desplazamiento forzado provocado por los combates y los bloqueos de carreteras a pueblos enteros, más de 2 millones de personas son desplazadas internas.

La situación alimentaria es devastadora: el 86% de la población depende de la agricultura de subsistencia, la cual ha quedado paralizada por la guerra. Actualmente, uno de cada cuatro habitantes (aproximadamente 5.7 millones de personas) requiere asistencia humanitaria urgente para sobrevivir.

Golpes de Estado y alianza con Rusia

La inestabilidad política llevó a que el país sufriera dos golpes de Estado en un solo año (2022). El líder actual, el joven capitán del ejército Ibrahim Traoré (conocido popularmente como "IB"), asumió el poder prometiendo una transición corta; sin embargo, extendió el mandato de la junta militar por cinco años más, persiguiendo y neutralizando a cualquier oposición política o militar.

Bajo el mando de Traoré, Burkina Faso rompió relaciones diplomáticas y militares históricas con Francia y con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO). En su lugar, la junta militar formó una alianza con sus vecinos —Mali y Níger, también gobernados por militares— y estrechó lazos directos con la Rusia de Vladímir Putin. Actualmente, tropas del Cuerpo de África ruso (antiguo Grupo Wagner) operan en el país para combatir el yihadismo y brindar protección directa a la junta frente a constantes amenazas de nuevos golpes de Estado.

Esto deja más vulnerable a la población

Con la salida obligada de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, la población civil de Burkina Faso queda aún más desamparada. Organizaciones internacionales como Human Rights Watch ya han denunciado ejecuciones extrajudiciales de cientos de civiles a manos del propio ejército en sus operaciones antiterroristas, mientras que los grupos yihadistas continúan masacrando comunidades enteras.

El cierre de la sede de Naciones Unidas elimina un testigo clave e institucional en una de las crisis humanitarias y de seguridad más severas del planeta.