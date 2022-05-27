Al menos 50 muertos dejó un ataque armado en Burkina Faso

Al menos 50 muertos dejó un ataque en el distrito de Madjoari, en Burkina Faso, perpetrado por un grupo de hombres armados no identificados, informó Hubert Yameogo, gobernador de la región africana.

El ataque siguió a otros dos ocurridos este mes en Madjoari. En uno murieron 17 civiles y en otro 11 soldados.

Burkina Faso es una región asolada por la violencia islamita. Militantes vinculados a Al Qaeda invadieron franjas de Burkina Faso en los últimos años, como parte de una insurgencia más amplia en la región semiárida del Sahel en África Occidental.

🚨ATENCIÓN🚨 | Tragedia en África.



Al menos 50 personas murieron este jueves en el distrito de Madjoari en Burkina Faso luego del ataque de un grupo armado que aún no ha sido identificado. pic.twitter.com/vA37OW1fvS — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 26, 2022

Violencia y ataques en Burkina Faso

La violencia en Burkina Faso se intensifico y expandió en la última década, dejando miles de civiles muertos cada año en medio de ataques armados, la mayoría cometidos por islamistas.

De acuerdo con cifras proporcionados por el gobierno de Burkina Faso, más de 1.3 millones de burkineses se han desplazado internamente en solo dos años debido a los ataques.

Oficiales del ejército, enfadados por el aumento de los ataques de los grupos militantes, derrocaron al presidente de Burkina Faso en enero y prometieron mejorar la seguridad, pero los niveles de violencia todavía se mantienen altos.

ACNUR asegura estar alarmado por el aumento del número de personas de Burkina Faso que se ven obligadas a cruzar la frontera para ponerse a salvo.

ACNUR reitera su llamamiento a una acción coordinada hacia la paz y la estabilidad en Burkina Faso y en los países vecinos del Sahel Central, Malí y Níger

Los líderes militares han arrebatado el poder en Malí, Burkina Faso y Guinea en los últimos dos años, lo que genera preocupación por un retroceso en la democracia en África Occidental que durante la última década había comenzado a perder su reputación como un "cinturón golpista".

Los golpes han enfrentado a los países con el principal bloque político y económico de la región, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), que intenta devolver el poder a los civiles.

