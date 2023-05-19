Médico australiano secuestrado por Al Qaeda es liberado tras siete años de cautiverio

Kenneth Elliott, un médico australiano, fue liberado luego de permanecer durante siete años secuestrado por Al Qaeda y extremistas vinculados a la red terrorista en África Occidental, anunció el viernes el Gobierno de Australia.

El doctor Elliott, de 88 años, está sano y salvo, y se reunió con su esposa, Jocelyn, y sus hijos, dijo la ministra australiana de Relaciones Exteriores, Penny Wong.

"A los 88 años y después de muchos años fuera de casa, el doctor Elliott ahora necesita tiempo y privacidad para descansar y recuperar fuerzas. Les agradecemos su comprensión y empatía", dijo su familia en un comunicado.

Elliott y su esposa fueron secuestardos en enero de 2016 en Djibo, cerca de la frontera de Burkina Faso con Malí, donde manejaron una clínica de 120 camas durante más de 40 años.

Al Qaeda en el Magreb Islámico dijo entonces que había secuestrado a la pareja y que liberaría a la mujer incondicionalmente debido a la presión pública y porque la orientación de sus líderes de no buscaba implicar a las mujeres en su campaña. Jocelyn Elliott fue liberada después de tres semanas.

Australian doctor freed by al Qaeda after 7 years in captivity



Dr Kenneth Elliott, 88, is safe and well, and had been reunited with his wife, Jocelyn, and their children, Australian Foreign Minister Penny Wong said.https://t.co/1ze8Q6L9sF — Gray Trope (@GrayTrope) May 18, 2023

Al Qaeda en el Magreb Islámico, el grupo que secuestró a Elliot

Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) es una organización terrorista yihadista que opera en el norte de África, específicamente en los países del Magreb, que incluyen Argelia, Mali, Mauritania, Níger y Burkina Faso. Surgió a principios de la década de 2000 como una ramificación de Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), un grupo armado islamista argelino.

El objetivo principal de AQMI es establecer un estado islámico rigurosamente interpretado en el Magreb y luchar contra los gobiernos seculares y occidentales en la región. El grupo ha llevado a cabo una serie de ataques y actividades terroristas, incluyendo secuestros, atentados suicidas, emboscadas a fuerzas de seguridad y bombardeos.

El grupo también ha establecido alianzas y cooperado con otros grupos terroristas y organizaciones criminales en la región, lo que ha contribuido a la inestabilidad y la propagación de la violencia en el área del Sahel.



