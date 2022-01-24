Golpe de Estado aparente en Burkina Faso

Residentes de la capital de Burkina Faso, celebraron este lunes la detención del presidente Roch Kabore en un aparente Golpe de Estado.

Un alto mando del Ejército de este país de África occidental confirmó el hecho y dijo que "Lo detuvieron en su domicilio y lo llevaron a un cuartel" en la capital burkinesa, Uagadugú.

Cantando y coreando, muchos caminaron, algunos montaron en moto, hasta el campamento militar Guillaume Oueadrogo.

Detenido en un campamento militar

Kabore ha sido detenido en un campamento militar por soldados amotinados, dijeron el lunes cuatro fuentes de seguridad y un diplomático de África Occidental.

"El presidente Kabore, el jefe del parlamento y los ministros están efectivamente en manos de los soldados" en el cuartel de Sangoule Lamizana en la capital, dijeron otras dos fuentes de seguridad.

Disparos en los alrededores de su residencia

En la noche del domingo, hubo fuertes disparos en los alrededores de su residencia en la capital.

Las detenciones ocurrieron tras la jornada de tensión que vivió este domingo Burkina Faso, donde se registraron disparos en varios cuarteles militares en un supuesto motín para exigir mejoras en las Fuerzas Armadas.

El gobierno había negado que el ejército hubiera un aparente Golpe de Estado.

Informes contradictorios

El paradero exacto o la situación de Kabore se desconocían el lunes por la mañana, con informes contradictorios que circulaban entre fuentes diplomáticas y de seguridad.

Kabore se ha enfrentado a oleadas de protestas callejeras en los últimos meses a medida que aumenta la frustración por el frecuente asesinato de civiles y soldados por parte de militantes, algunos de los cuales tienen vínculos con el Estado Islámico y Al Qaeda.

Los manifestantes salieron a apoyar a los amotinados el domingo y saquearon la sede del partido político de Kabore.

Toque de queda

El gobierno declaró un toque de queda desde las 20:00 hasta las 05:30 hasta nuevo aviso y ordenó cerrar las escuelas durante dos días.

La agitación en Burkina Faso se produce después de golpes militares exitosos durante los últimos 18 meses en Malí y Guinea, donde el ejército destituyó al presidente Alpha Conde en septiembre pasado.

Burkina Faso es uno de los países más pobres de África occidental a pesar de ser productor de oro.

Los militantes islamistas controlan franjas del país y han obligado a los residentes en algunas áreas a cumplir con su versión más dura de la ley islámica, mientras que la lucha de los militares para sofocar la insurgencia ha agotado los escasos recursos nacionales.

Azotado por las protestas callejeras, Kabore se comprometió en noviembre a poner fin a la "disfunción" en el ejército, diciendo que una investigación sobre el ataque de Inata sería seguida de medidas disciplinarias y que lanzaría una campaña anticorrupción.

