ONU despliega ayuda extrema tras devastador terremoto que deja más de 160 muertos en Venezuela

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), activó un despliegue de emergencia internacional con equipos de búsqueda y rescate urbano para apoyar a Venezuela.

Esto luego de que el día de ayer el país fuera azotado por dos devastadores y mortales terremotos —el primero del 7.2 a las 18:04 horas de la local venezolana y el segundo de 7.5 solo 39 segundos después— que dejó más de 160 muertos y daños severos.

Estamos movilizados para apoyar al pueblo de Venezuela tras los terremotos devastadores.



Mi declaración: https://t.co/hfDRZ7mVHL pic.twitter.com/plgshD9l05 — Tom Fletcher (@UNReliefChief) June 25, 2026

Cabe destacar que durante la madrugada de este jueves, alrededor de las 17:01 horas, ocurrió otro movimiento de entre 4.9 y 5.6 grados a la escala de Richter en San Diego, Carabobo.

Este país, que desgraciadamente sigue en crisis, está bajo la coordinación local de Gianluca Rampolla y las autoridades de la Presidenta interina, por lo que el secretario de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, decidió enviar un equipo de respuesta rápida para potenciar las operaciones terrestres de la OCHA en Caracas.

¿Cómo ayudará la ONU a Venezuela?

El rescate se está ejecutando mediante el mecanismo del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG), con el fin de facilitar la llegada de brigadas internacionales.

Es importante destacar que Venezuela enfrenta una vulnerabilidad extrema en la actualidad, pues este desastre ocurrió en medio de un contexto crítico en el que casi 8 millones de personas ya requerían ayuda humanitaria antes de los sismos, por lo que el evento podría terminar por colapsar los servicios existentes.

¿Cuál es el peligro de los grandes sismos en Latinoamérica?

México es uno de los países con mayor actividad tectónica del mundo, esto debido a que estamos "sentados" sobre cinco placas tectónicas, lo que nos hace una zona de alta sismicidad. De hecho, al año se registran más de 29 mil sismos, aunque la gran mayoría son imperceptibles, según datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Asimismo, al igual que los equipos que la ONU despliega en Venezuela —bajo el protocolo INSARAG— México cuenta con equipos de Búsqueda y Rescate Urbano, USAR (por sus siglas en inglés). Estos están certificados internacionalmente y, en conjunto con las brigadas icónicas como lo son los "Topos", el país está especializado en responder a este tipo de colapsos, todos coordinados bajo los parámetros de la Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).