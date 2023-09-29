Esta es la playa mexicana considerada una de las mejores 10 del mundo

Prepara las maletas si tienes un 'puentecito' en puerta o vacaciones aprobadas por tu jefe y disfruta de las 50 mejores playas del mundo; una de ellas está en México y ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Natural.

La lista de las 50 mejores playas del mundo, en su edición 2023, fue elaborada consultando a más de 750 periodistas, editores de viaje, así como personas influyentes en la industria y agencias turísticas con años de experiencia que certifican la calidad del agua, arena, entre otros aspectos.

En el ranking destacan las playas mexicanas que, a nivel regional, lograron los primeros lugares, superando a la de destinos como Estados Unidos, Bahamas, Puerto Rico, República Dominicana, entre otros.

Esta es la lista de las 10 mejores playas a nivel mundial

La organización que realiza el ranking de las 50 mejores playas del mundo ubicó a playa Balandra, ubicada en Baja California Sur, en el lugar número 10. Este "paraíso" se encuentra acompañada en la lista con los siguientes competidores:



Lucky Bay, Australia.

Anse Source D’Argent, Seychelles.

Hidden Beach, Filipinas.

Whitehaven Beach, Australia.

One Foot, Islas Cook.

Trunk, Islas Vírgenes Estadounidenses.

Honopu, Estados Unidos.

Reynisfjara, Islandia.

Navagio, Grecia.

Playa Balandra, México.

The World’s 50 best beaches:



1. 🇦🇺 Australia: Lucky

2. 🇸🇨 Seychelles: Source d’Argent

3. 🇵🇭 Philippines: Hidden

4. 🇦🇺 Australia: Whitehaven

5. 🇨🇰 Cook Islands: One Foot

6. 🇻🇮 US Virgin Islands: Trunk

7. 🇺🇸 Hawaii: Honopu

8. 🇮🇸 Iceland: Reynisfjara

9. 🇬🇷 Greece: Navagio

10. 🇲🇽… — World of Statistics (@stats_feed) June 29, 2023

¿ Por qué eligieron a Balandra como la mejor playa de México?

Los especialistas consideraron que playa Balandra tiene un plus con el que no compiten otras: es un área protegida desde 2018 y ha sido declarada Patrimonio Natural por la UNESCO.

Esto significa que en la zona está limitada para ciertas actividades y el número de visitantes por día es reducido. De esta manera, se evitan daños en la zona.

"Con colinas extraordinarias, arena brillante y aguas cristalinas, a veces tan poco profundas que puedes cruzar caminando hasta el otro lado, puedes pasar horas explorando este lugar con asombro. Es una buena idea llevar zapatos para el agua si planeas caminar mucho en el agua, ¡ya que a las mantarrayas también les encanta relajarse en estas fantásticas aguas", añade el ranking.

La mejor época para disfrutar de este paraíso mexicano, según la lista de las 50 mejores playas del mundo, es desde marzo hasta finales de junio.