Procuraduría Agraria está en abandono disfrazado de “austeridad”: trabajadores hacinados pagan con su quincena la renta de oficinas

La llamada austeridad que tanto pregona el gobierno no se traduce en ahorros para la Procuraduría Agraria; por el contrario, lo que existe es precariedad y abandono en sus instalaciones de Yucatán, Tlaxcala, Guanajuato, Estado de México, Michoacán y Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con datos documentados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano redujo en 59.1% el gasto destinado a arrendamientos en 2025 respecto de 2024.

¿Qué significa ese recorte? Pues que el supuesto ahorro se convirtió en carencias: trabajadores que pagan de su propio bolsillo computadoras, hojas, servicios e incluso papel de baño para mantener abiertas las ventanillas.