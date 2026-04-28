Andy López Beltrán exhibe la doble cara de la austeridad con lujosa cena

La narrativa de la austeridad volvió a colocarse en el centro del debate público luego de dos episodios que exhiben contrastes dentro de Morena. Por un lado, la presencia de Andrés “Andy” López Beltrán en un restaurante de alta gama en la Ciudad de México; por el otro, la lujosa preboda organizada en España por la diputada veracruzana Bertha Ahued Malpica para su hija. Ambos casos han sido utilizados como ejemplo de lo que críticos califican como incongruencias entre el discurso y la práctica.

¡Otra vez! Andy López Beltrán olvida austeridad

El Secretario de Organización de Morena fue captado en un restaurante especializado en cocina de Singapur, ubicado en una de las zonas más exclusivas de la capital, a pocos pasos de la Secretaría de Gobernación. La imagen, difundida por la periodista Lourdes Mendoza, desató cuestionamientos debido al costo de los platillos, donde un pato puede alcanzar los mil 500 pesos.

Si bien no se trata de un hecho ilegal, el señalamiento gira en torno al contraste con la política de austeridad republicana que el propio movimiento ha promovido como bandera. Para sus críticos, este tipo de escenas refuerza la percepción de que los estándares de sobriedad no se aplican de forma uniforme dentro del partido.

Morena llega a España en forma de boda; diputada se casa en Sevilla

El segundo caso que avivó la discusión involucra a la diputada local de Veracruz, Bertha Ahued Malpica, quien organizó una celebración en Sevilla, España, como antesala de la boda de su hija. Videos y reportes difundidos en redes sociales muestran un evento de gran escala, con más de 250 invitados que habrían viajado desde México.

La fiesta incluyó banquetes, música en vivo y un ambiente que, según estimaciones extraoficiales, implicaría un gasto de varios millones de pesos. La magnitud del evento generó críticas no solo por el nivel de lujo, sino por realizarse en el extranjero, en un contexto político donde el discurso oficial ha mantenido posturas críticas hacia España.

🇪🇸 ¿AUSTERIDAD? Bajo la lupa la diputada de Morena (@PartidoMorenaMx), Bertha Ahued Malpica, tras la difusión de una lujosa preboda en Sevilla, España. El evento habría costado cerca de 7 millones de pesos 🏛️💸 pic.twitter.com/an6rXNbbEG — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 27, 2026

¿Quién es Bertha Ahued Malpica?

Ahued es diputada por Morena en Veracruz y cuenta con formación en Sistemas de Computación Administrativa por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Además de su trayectoria política, ha estado vinculada al ámbito empresarial y de medios de comunicación, con antecedentes en la dirección de un periódico de alcance nacional.

Su cercanía con figuras relevantes del partido en el estado ha sido señalada como parte de su perfil político, lo que ha dado mayor visibilidad a la polémica actual.