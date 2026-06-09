Escándalo en el AICM: Revelan contratos millonarios a empresas ligadas al tráfico de armas

Activistas acusan sobre la asignación de convenios de seguridad de empresas de dos personas señaladas por tráfico de armas esto en otro escándalo en la asignación de contratos en el ahora Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló, que la Marina entregó. a dos empresas contratos por mil 194 millones de pesos, esto con la finalidad de vigilar puntos de inspección y salas de espera en el aeropuerto.

Empresas ligadas al tráfico de armas estarían involucradas en contratos de vigilancia del AICM

Iván Alamilla, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción señala que la Marina a través del Aeropuerto de la Ciudad de México otorgó contratos a personas señaladas por la Fiscalía General de la República como presuntos operadores de una red de tráfico de armas.

Denunció que estas compañías han tenido como accionistas, apoderados y comisarios a Jorge Enrique Álvarez Ponce y Sandalio Alfonso Sainz de la Maza Zuñiga.

🚨 El huachicol podría estar moviendo más de 120 mil millones de pesos al año.



Pemex reporta el robo de 20 mil barriles diarios de combustible y que las ganancias criminales alcanzarían hasta 65 millones de pesos cada día.



¿Dónde está ese dinero?



📺 Mira el programa completo… pic.twitter.com/9otI2geiGB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 8, 2026

Red criminal de huachicol en México

Según un expediente de la Fiscalía General de la República, Jorge Enrique Álvarez Ponce alias “El Yorki”, y Sandalio, trafican huachicol desde Centroamérica y pertenecen a una red criminal del que fuera dueño del certamen Miss Universo, Raúl Rocha Cantú.

En el mencionado expediente también se informa que usaban a las empresas de seguridad para rematricular armas y después venderlas a grupos criminales.

TAMBIÉN LEE: Mientras el gobierno mira al pasado, los problemas del presente siguen azotando a México

Ante estas acusaciones las autoridades del aeropuerto respondieron que las contrataciones fueron legales y con la normatividad vigente, sin embargo, está la sospecha de que la puerta más grande del país es decir, el Aeropuerto de la Ciudad de México está vigilada por empresas con nexos criminales.

