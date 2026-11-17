La alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios, fue recibida con abucheos y gritos de “¡fuera!” durante la reapertura del Paseo de las Estrellas, donde se develaron reconocimientos dedicados a integrantes de la Banda MS y al compositor Horacio Palencia; la protesta ocurrió en medio del descontento de habitantes por la violencia y la falta de resultados en materia de seguridad.

Las expresiones de rechazo evidenciaron el malestar de parte de la población, que cuestiona la estrategia de seguridad del gobierno municipal y estatal frente a los hechos violentos registrados en Sinaloa.

Inseguridad en Mazatlán provoca reclamos contra Estrella Palacios

El rechazo hacia la presidenta municipal no se limitó al evento; habitantes han expresado su inconformidad en distintos encuentros públicos, con reclamos por el temor que genera la violencia y por la respuesta de las autoridades.

La tensión aumentó luego de que se reportara el hallazgo de una cabeza humana dentro de una hielera en las oficinas de la alcaldesa, acompañada de un mensaje de advertencia dirigido a ella. Este hecho elevó la preocupación por las condiciones de seguridad en el municipio.

Habitantes cuestionan la estrategia de seguridad

Mientras el gobierno sostiene que mantendrá su estrategia de seguridad, las críticas ciudadanas reflejan la exigencia de resultados ante la violencia.

Los abucheos contra Palacios muestran que el descontento ya alcanza los actos públicos de la administración municipal.