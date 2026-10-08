¿Pedalea el presupuesto? Alcaldesa de Mazatlán presume 50 bicicletas para agentes de la Guardia Nacional; critican sobrecosto

El Ayuntamiento de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, entregó 50 bicicletas en comodato a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, quienes utilizarán las unidades para realizar patrullajes preventivos en zonas céntricas y de alta afluencia del puerto.

¿Por qué patrullarán en bicicleta el Centro Histórico de Mazatlán?

La medida, alega la alcaldía, busca reforzar la vigilancia en el Centro Histórico y la zona costera, donde la concentración de habitantes y visitantes puede dificultar los recorridos en vehículos. Las fuerzas federales comenzaron así una estrategia de proximidad social que sustituye, al menos en esos sectores, el uso exclusivo de unidades blindadas o camionetas para las labores de seguridad.

La alcaldesa morenista de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, informó que el gobierno municipal destinó más de 457 mil pesos para adquirir las 50 bicicletas entregadas al Ejército y la Guardia Nacional.

De acuerdo con esa cifra, el costo promedio de cada unidad supera los 9 mil 140 pesos. Durante el acto de entrega, la presidenta municipal defendió la estrategia y destacó que las bicicletas permitirán una presencia más cercana de oficiales de seguridad en puntos céntricos del destino sinaloense.

“Hoy entregamos 50 bicicletas en comodato con una inversión de más de 457 mil pesos, que habla de la respuesta de seguridad que queremos: cercana, ágil, presente con la gente”, declaró Palacios Domínguez el 3 de octubre de 2026.

La alcaldesa también señaló que las unidades permitirán que soldados y guardias nacionales vigilen de manera eficiente la zona costera y el Centro Histórico, además de mantener una figura visible para habitantes y turistas.

Polémica por el costo de las bicicletas entregadas a la Guardia Nacional en Mazatlán

No obstante, la entrega generó cuestionamientos debido al monto informado por el Ayuntamiento. Según precios de tiendas en línea, una bicicleta similar puede encontrarse a un precio de alrededor de 4 mil 211 pesos.

Con ese referente, el precio promedio pagado por el municipio, superior a 9 mil 140 pesos por unidad, resulta casi 54% más elevado. La diferencia provocó dudas sobre el costo del equipamiento y sobre la forma en que se utilizaron los recursos públicos destinados a fortalecer la vigilancia.