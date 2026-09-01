“Si algo me pasa, ya saben": La SIP condena el asesinato del fotógrafo Ricardo Zúñiga en Puebla y exige investigar su labor

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó firmemente el asesinato del fotógrafo y creador de contenido Ricardo Zúñiga Rosas, perpetrado el pasado 29 de agosto en el municipio de Tehuitzingo, Puebla. La organización internacional exigió a las autoridades estatales y federales una investigación ágil, exhaustiva e imparcial que agote como línea prioritaria de indagatoria su trabajo informativo. El comunicador, de 35 años de edad, fue ejecutado dentro de un establecimiento de su propiedad por dos sujetos armados que se desplazaban a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon a quemarropa antes de darse a la fuga.

Asesinan en #Puebla al fotógrafo y creador de contenido Ricardo Zúñiga Rosas



Había denunciado amenazas tras sus críticas al gobierno municipal de Tehuitzingo



El sábado fue atacado a tiros dentro de su negocio y murió en un hospital pic.twitter.com/Tl0NsPo64t — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 31, 2026

Amenazas previas, denuncias y la sombra de la violencia contra la prensa en Puebla

El crimen de Zúñiga Rosas ocurre en un ambiente de alta vulnerabilidad para quienes ejercen la labor informativa en la entidad. De acuerdo con datos de la organización Artículo 19, el fotógrafo había denunciado agresiones y advertencias de intimidación en mayo pasado, luego de publicar coberturas locales y posturas críticas hacia la administración municipal. En aquel momento, el propio comunicador hizo público el riesgo en sus redes sociales con el mensaje: "Así que, banda, si algo me pasa, ya saben", luego de que le exigieran dejar de abordar temas políticos.

El llamado de la SIP ante el alarmante repunte de ejecuciones a periodistas en 2026

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, enfatizó que es indispensable esclarecer la autoría material e intelectual del homicidio sin descartar ninguna hipótesis vinculada a su actividad. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información del organismo, Martha Ramos, advirtió que la inacción institucional favorece la impunidad que rodea a la mayoría de las agresiones en el país. Con el caso de Zúñiga Rosas, suman ya cuatro comunicadores asesinados en México durante 2026, incluyendo los crímenes de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca, Josué Martínez Contreras en Puebla y Carlos Castro, lo que reafirma el grave deterioro de la libertad de expresión en la región.