¡Había recibido amenazas! Asesinan a fotógrafo y creador de contenido dentro de su negocio en Puebla

La noche del 29 de agosto, el creador de contenidos y fotógrafo, Ricardo Zúñiga, fue asesinado mientras se encontraba al interior de su negocio ubicado en el municipio de Tehuitzingo, Puebla.

Aunque no se han revelado más detalles del crimen, las presuntas amenazas que Ricardo había recibido para dejar de hablar sobre política abren una posible línea de investigación.

Asesinan a creador de contenidos y periodista en Puebla

De acuerdo con reportes preliminares, Ricardo Zúñiga Rosas fue atacado a balazos en Santa Cruz Atopoltitlán, mientras se encontraba dentro de su negocio dedicado a la venta de productos de limpieza.

Sujetos armados habrían llegado al establecimiento “Suma”, y en cuestión de segundos abrieron fuego contra el fotógrafo. Debido a las heridas de bala, Ricardo perdió la vida en el lugar

Aunque la Policía local no ha informado detalles sobre el ataque ni sobre posibles detenciones, las publicaciones que Ricardo había realizado meses atrás comenzaron a ganar notoriedad.

⚠️ARTICLE 19 condena y documenta del asesinato del fotógrafo y creador de contenido Ricardo Zúñiga, ocurrido ayer 29 de agosto, en Santa Cruz Apotitlán, en el municipio de Tehuitzingo, #Puebla.



De acuerdo con información publicada, fue atacado con arma de fuego en el interior… pic.twitter.com/uGM2ZO6pUC — ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) August 31, 2026

Mensajes que había recibido Ricardo Zuñiga antes de morir

En redes comenzaron a difundirse publicaciones en las que Ricardo Zúñiga habría denunciado que recibió llamadas y advertencias para que dejara de hablar sobre la administración del presidente municipal de Tehuiztongo.

De acuerdo con uno de los mensajes la advertencia era por hablar de temas como el basurero, obras y el dinero público de la administración.

En una de las publicaciones se podía leer:

“El pasado viernes Santo recibí una llamada…final me informaron que dejara de criticar la actual administración, sobre temas en específico, ‘El basurero’, millones, obras, etc. Que no me metiera en la POLÍTICA, aunque mi intención nunca es criticar.

|Redes sociales

Me advirtieron que dejara de hacerlo, que me estaban advirtiendo y si continuaba con publicaciones, traería consecuencias hacia mi persona”.

Posteriormente, en junio, Ricardo Zúñiga habría vuelto a señalar que recibió una llamada en la que le pidieron que no se involucrara en temas políticos ni continuara con ese tipo de publicaciones.

ARTICLE 19 se pronuncia sobre el asesinato a fotógrafo en Puebla

El caso ha generado preocupación en medio de un ambiente particularmente complejo para la libertad de expresión y el periodismo mexicano, donde las amenazas y agresiones contra reporteros van en aumento.

Al respecto, ARTICLE 19 condenó el asesinato del fotógrafo y creador de contenidos, pidiendo justicia en su caso y que no haya impunidad.