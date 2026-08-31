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¡Había recibido amenazas! Asesinan a fotógrafo y creador de contenido dentro de su negocio en Puebla

Ricardo Zúñiga denunció en redes haber recibido amenazas para dejar de hablar de política; él se dedicaba a ser fotógrafo y creador de contenidos en Puebla.

Asesinan a Ricardo Zúñiga,creador de contenidos en Puebla
Ricardo Zúñiga se dedicaba a documentar lo que sucedía en Tehuitzingo, Puebla.|X: ARTICLE 19

Escrito por: Iveth Ortiz

La noche del 29 de agosto, el creador de contenidos y fotógrafo, Ricardo Zúñiga, fue asesinado mientras se encontraba al interior de su negocio ubicado en el municipio de Tehuitzingo, Puebla.

Aunque no se han revelado más detalles del crimen, las presuntas amenazas que Ricardo había recibido para dejar de hablar sobre política abren una posible línea de investigación.

Asesinan a creador de contenidos y periodista en Puebla

De acuerdo con reportes preliminares, Ricardo Zúñiga Rosas fue atacado a balazos en Santa Cruz Atopoltitlán, mientras se encontraba dentro de su negocio dedicado a la venta de productos de limpieza.

Sujetos armados habrían llegado al establecimiento “Suma”, y en cuestión de segundos abrieron fuego contra el fotógrafo. Debido a las heridas de bala, Ricardo perdió la vida en el lugar

Aunque la Policía local no ha informado detalles sobre el ataque ni sobre posibles detenciones, las publicaciones que Ricardo había realizado meses atrás comenzaron a ganar notoriedad.

Mensajes que había recibido Ricardo Zuñiga antes de morir

En redes comenzaron a difundirse publicaciones en las que Ricardo Zúñiga habría denunciado que recibió llamadas y advertencias para que dejara de hablar sobre la administración del presidente municipal de Tehuiztongo.

De acuerdo con uno de los mensajes la advertencia era por hablar de temas como el basurero, obras y el dinero público de la administración.

En una de las publicaciones se podía leer:

“El pasado viernes Santo recibí una llamada…final me informaron que dejara de criticar la actual administración, sobre temas en específico, ‘El basurero’, millones, obras, etc. Que no me metiera en la POLÍTICA, aunque mi intención nunca es criticar.

Amenazas que habría recibido Ricardo Zúñiga en Puebla
|Redes sociales

Me advirtieron que dejara de hacerlo, que me estaban advirtiendo y si continuaba con publicaciones, traería consecuencias hacia mi persona”.

Posteriormente, en junio, Ricardo Zúñiga habría vuelto a señalar que recibió una llamada en la que le pidieron que no se involucrara en temas políticos ni continuara con ese tipo de publicaciones.

ARTICLE 19 se pronuncia sobre el asesinato a fotógrafo en Puebla

El caso ha generado preocupación en medio de un ambiente particularmente complejo para la libertad de expresión y el periodismo mexicano, donde las amenazas y agresiones contra reporteros van en aumento.

Al respecto, ARTICLE 19 condenó el asesinato del fotógrafo y creador de contenidos, pidiendo justicia en su caso y que no haya impunidad.

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