¿Adiós a los celulares en clase? UNAM aclara si prohibirá su uso en los salones

Mediante un boletín, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que no prohibirá el uso de celulares en los salones de clases. A diferencia de las restricciones planteadas para otros niveles educativos, la Máxima Casa de Estudios decidió apostar por un enfoque formativo.

La decisión fue tomada por el Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial de la UNAM (CCOIA-UNAM), que determinó que la Universidad mantendrá una postura formativa y no prohibitiva sobre el uso de celulares dentro de las aulas.

La postura llega después de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) estableciera nuevas disposiciones para regular el uso de estos aparatos en las escuelas del país.

¿La UNAM prohibirá los celulares en los salones?

El CCOIA-UNAM consideró que los celulares y dispositivos móviles pueden tener un uso educativo, por lo que su presencia en las aulas no debe abordarse desde la prohibición, al igual que el uso de la Inteligencia Artificial (IA).

Por ello, la UNAM también reconoció la autoridad del personal docente para establecer las condiciones de uso de estos equipos dentro de sus clases. Es decir, el celular no tendrá carta abierta para utilizarse en cualquier momento.

Para tomar futuras decisiones, la institución realizará un diagnóstico integral sobre cómo se utilizan actualmente los celulares y las herramientas de inteligencia artificial en sus distintos niveles educativos.

En el boletín, la Máxima Casa de Estudios acordó impulsar un subcomité especializado en inteligencia artificial dentro del Comité Universitario de Ética, mismo que llegará a las preparatorias UNAM.

#BoletínUNAM La UNAM apuesta por un uso formativo de dispositivos digitales en las aulas > https://t.co/mnu4k8RTcL https://t.co/ro0Iq6slgy — UNAM (@UNAM_MX) October 5, 2026

SEP prohibe el uso de celulares dentro de los salones

La decisión de la UNAM responde a las medidas anunciadas por la SEP, que en septiembre publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo para establecer condiciones sobre el uso de celulares, dispositivos inteligentes y equipos electrónicos.

En educación básica, que incluye preescolar hasta secundaria, se plantea la restricción durante toda la jornada escolar. Pero, algunos dispositivos podrán utilizarse únicamente cuando exista una finalidad educativa.

Para educación media superior, la SEP plantea fomentar un uso responsable y seguro de los teléfonos, mientras que cada institución podrá limitar su utilización con fines no pedagógicos.

En educación superior, la propia SEP reconoce la autonomía de las universidades y plantea promover un uso responsable y seguro de estas tecnologías.

