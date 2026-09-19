¿Es suficiente para arreglar la educación? Así será la regulación de los celulares en las escuelas

El Consejo Nacional de Autoridades Educativas aprobó por unanimidad un acuerdo para regular el uso de celulares y otros dispositivos digitales en las escuelas del país. Pero ¿cómo será aplicada esta medida desde las escuelas primarias hasta las universidades?

Se informó que como parte de la aplicación de estas medidas a nivel nacional, se realizará una campaña de difusión, asambleas escolares y actividades en las aulas para informar sobre estas medidas.

Así será la restrucción de celulares en las escuelas

Primaria y Secundaria

La medida anunciada este viernes por el titular de la Secretaría de Eduación Púlica (SEP), establece una restricción total durante la jornada escolar en primaria.

Bachillerato y educación superior

Mientras tanto, la SEP indicó que en el caso de eduación media superior y educación superior las reglas serán definidas por cada comunidad educativa.

¿Cuándo empezará la regulación de celulares?

La regulación del uso de aparatos electrónicos en el aula comenzará a aplicarse a partir de octubre de 2026 y busca favorecer la concentración, el aprendizaje y la convivencia, además de atender riesgos asociados con el uso de dispositivos y redes sociales, incluido el traslado de conflictos digitales al entorno escolar.

"La SEP informó previamente que 565 mil 396 docentes participaron en una consulta nacional y 81 popr ciento se pronunció a favor de establecer lineamientos para el uso seguro y pedagógico de celulares en las escuelas.

Durante la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del #CONAEDU logramos un acuerdo unánime para regular el uso de celulares en las aulas.



A la par de esta medida, fortalecemos el cuidado de la salud mental de adolescentes y jóvenes de 14 a 18 años con la estrategia "El… pic.twitter.com/lXdh2DvMVk — Mario Delgado (@mario_delgado) September 18, 2026

Cabe menccionar que en agosto pasado, el secretario de Educación presentó los resultados de una consulta realizada a profesores a nivel nacional.

Entonces, informó que el 81 por ciento de los maestros y maestras consultados se pronunciarn a favor del establecimiento de reglas para el uso de dispositibos móviles en las aulas.