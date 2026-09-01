Hallan laboratorio clandestino en Acámbaro, Guanajuato; aseguran más de 2.8 toneladas de sosa para drogas sintéticas

Un posible laboratorio clandestino para producir drogas sintéticas fue localizado en una zona serrana de Acámbaro, Guanajuato, donde autoridades aseguraron más de 2.8 toneladas de sosa en escamas , además de cientos de kilogramos de otras sustancias y distintos recipientes utilizados en el lugar.

El sitio fue encontrado el jueves 27 de agosto, en las inmediaciones de Irámuco, luego de que trabajos de inteligencia permitieran identificar un punto que posteriormente fue revisado por elementos de seguridad; durante el operativo también fueron localizados tambos, bidones, líquidos y equipo cuya función todavía deberá ser determinada.

¿Qué encontraron las autoridades en Acámbaro?

El despliegue permitió ubicar un campamento con recipientes de gran capacidad y materiales que, de manera preliminar, podrían estar relacionados con la elaboración de drogas sintéticas.

Entre lo asegurado hay 43 tambos de 200 litros y siete bidones de diferentes tamaños; la cantidad de sosa en escamas localizada alcanzó los 2 mil 803 kilogramos.

También fueron encontrados alrededor de 400 kilogramos de una sustancia granulosa blanca, 55 kilogramos de un material cristalino amarillo y otros siete kilogramos de producto granulado; además de diversas sustancias líquidas y equipo.

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Analizarán las sustancias aseguradas

Aunque el lugar presenta características compatibles con un laboratorio clandestino, todavía falta determinar qué sustancias fueron encontradas y para qué podían utilizarse.

Los materiales quedaron bajo disposición de la autoridad correspondiente y serán sometidos a análisis periciales; con estos estudios se buscará establecer su composición y conocer con mayor precisión la posible actividad desarrollada en el sitio.

¿Quiénes participaron en el operativo?