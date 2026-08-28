Más de 51 mil detenidos: cateos en Guanajuato dejan armas, vehículos y droga asegurados

Fuerzas Federales de seguridad llevaron a cabo operativos en municipios de Guanajuato donde detuvieron a siete personas en posesión de drogas, armas largas y cortas.

En los operativos participaron integrantes de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano, en coordinación con la Armada, Secretaría deSeguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y Fiscalía General de Justicia del Estado.

Autoridades decomisan armas tras cateos en Guanajuato

El 25 de agosto de 2026, realizaron tres cateos en los municipios de San Miguel de Allende, Victoria y Dolores Hidalgo. Durante la operación, se decomisaron:



13 armas (4 largas y 9 cortas)

529 cartuchos

37 cargadores

2 vehículos

760 gramos de un polvo blanco con características similares a la cocaína

468 gramos de una sustancia con características similares a la

metanfetamina

Una dosis de una hierba verde con las características propias de la mariguana

Una cuatrimoto

Equipo tecnológico

Capturan a más de 51 mil personas ligadas con varios delitos

El Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional han logrado la detención de 51 mil 843 personas vinculadas con diversos delitos y el aseguramiento de 25 mil 890 armas de fuego.

Asimismo, se han asegurado 4 millones 625 mil 963 cartuchos, 116 mil 520 cargadores, 47 mil 977 vehículos, 132 mil 909 kilogramos de marihuana, 20 mil 343 kilogramos de cocaína y 132 mil 909 kilogramos de metanfetamina, lo que debilita las estructuras criminales y refuerza las capacidades operativas de las autoridades.

Los detenidos y lo asegurado fue puesto a disposición de la FGR con sede en Irapuato, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.