El ladrón de plantillas en Japón, identificado como Daisuke Matsuzaki de 35 años, guardaba 451 piezas de calzado escolar dentro de su vivienda en la ciudad de Takaoka, prefectura de Toyama. La policía local detuvo a este hombre desempleado tras descubrir que entraba de noche a las escuelas para saquear los zapateros de los alumnos.

Así operaba de noche y elegía a sus víctimas por televisión

Matsuzaki planeaba cada golpe con anticipación.Miraba la televisión y navegaba por internet para seleccionar a sus víctimas antes de cometer los delitos. Por las noches, recorría los planteles educativos y buscaba zonas sin llave para infiltrarse. Entre el 16 y el 17 de octubre, el sujeto ingresó por una puerta abierta a una secundaria pública de Takaoka y sustrajo de un casillero ocho plantillas pertenecientes a cuatro pares de zapatos escolares de interior.

Una obsesión desde la secundaria para satisfacer sus deseos

Durante los interrogatorios, en la comisaría de Takaoka, el sospechoso —quien actualmente carece de domicilio fijo— admitió los cargos. Confesó a los investigadores que empezó a robar este tipo de artículos cuando cursaba la secundaria y aseguró que comenzó a hacerlo “en serio” hace aproximadamente dos años. El detenido descartó cualquier fin de reventa; acumulaba las piezas en su bolso y en los trasteros de su casa únicamente para complacer sus propios deseos.

En más de 30 escuelas robó las plantillas

Tras catear su entonces vivienda en Takaoka, los oficiales confiscaron las 451 plantillas y las presentaron al público alineadas sobre una lona azul, según reportó el medio local Televisión de Toyama. Este 6 de noviembre la Fiscalía del Distrito de Toyama lo acusó formalmente de robo y allanamiento ante el tribunal, mientras la policía investiga su participación en robos confirmados dentro de más de 30 primarias, secundarias y preparatorias dentro y fuera de la prefectura.