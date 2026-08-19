Una fichita: Ladrón que disparó en autobús en Puebla ya había sido detenido ¡9 veces!

El ladrón que disparó contra los pasajeros de un autobús de la Ruta 27 en Puebla ya fue identificado por las autoridades. Y no solo eso: el sujeto ya contaba con 9 detenciones previas. El agresor ya quedó detenido.

Identifican a ladrón de la Ruta 27 en Puebla que disparó a pasajeros

Félix Pallares, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital poblana, informó de los antecedentes penales del agresor que atacó a los pasajeros el sábado 15 de agosto de 2026 en un atraco ocurrido en la colonia Anexo de la Loma. El asalto dejó tres heridos, incluida una mujer en estado grave.

En conferencia de prensa, Pallares reconoció que pudieron identificar a los asaltantes de la Unidad 34 de la Ruta 27 y también informó que las investigaciones han permitido conocer la identidad del sujeto que disparó contra los pasajeros.

¡Reincidencia criminal e impunidad en #Puebla!



Autoridades municipales confirmaron la detención de José Lauro "N", implicado en el violento asalto con balacera en una unidad de la Ruta 27 que dejó tres personas heridas, entre ellas una mujer en estado grave.



Lo indignante del… pic.twitter.com/oUK3JUsUYH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 19, 2026

Anuncian operativos de Transporte Seguro en Puebla tras asaltos

La Secretaría de Movilidad anunció que iniciará la aplicación del programa Transporte Seguro en las unidades de transporte en la capital de Puebla y la zona conurbada. El operativo ya se aplicaba a las unidades de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), pero ahora se extenderá al transporte concesionado.

Silvia Tanús, secretaria de Movilidad, destacó que el operativo en las unidades de RUTA causó una disminución en los asaltos, pero los delincuentes migran a operar en “donde puedan hacerlo”.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla vigilarán de forma aleatoria los recorridos de las unidades de transporte público. Aunque descartaron detallar cuáles rutas serán vigiladas, Tanús destacó que iniciarán por las rutas con mayores reportes de asaltos, con el fin de disminuirlos.

