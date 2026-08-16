VIDEO | Violento asalto a la Ruta 27 en Puebla: Delincuentes disparan contra pasajeros y dejan tres heridos

Pasajeros de la unidad 34, ruta 27, vivieron momentos de pánico tras haber sido abordados por dos sujetos armados que tenían la intención de cometer un asalto en Puebla.

Todo el atraco quedó captado por las cámaras de seguridad que la misma unidad tenía instaladas.

Pasajeros enfrentan a delincuentes durante robo

El robo sucedió cuando el transporte público pasaba entre las colonias Revolución Mexicana y Anexo La Loma.

Dos hombres armados subieron a la unidad e iniciaron con el asalto para quitarles teléfonos y carteras a todos los pasajeros.

Al darse cuenta de lo que sucedía, algunos usuarios intentaron enfrentar a los asaltantes para defenderse, desatando una discusión que no terminó del todo bien.

Asaltantes disparan contra pasajeros

Ante la reacción de los pasajeros, los ladrones respondieron disparando sus armas de fuego a una distancia corta dentro del microbús.

Los disparos le dieron a tres pasajeros que viajaban en los asientos. Tras disparar sus armas y herir a las personas, los dos delincuentes bajaron del vehículo y se dieron a la fuga entre las calles que estaban cerca.

¡ATENCIÓN! 🚨📹 Cámaras captaron el momento en el que dos delincuentes armados asaltaron la unidad 34 de la Ruta 27 en la colonia Anexo La Loma, en Puebla. Tres pasajeros resultaron lesionados.



Vía @MonseNavedo pic.twitter.com/5nB0WVPxr2 — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) August 16, 2026

¿Qué les pasó a los pasajeros baleados?

Entre las víctimas alcanzadas por las balas se encuentra una mujer, quien recibió impactos importantes. Los paramédicos que llegaron al llamado de auxilio le dieron las primeras atenciones en el lugar de los hechos y la trasladaron de urgencia a un hospital cercano, donde los médicos reportaron su estado de salud como delicado.

Cámaras de seguridad graban asalto en Puebla

Todo el asalto quedó grabado en las cámaras que tenía el chofer instalado dentro de la unidad de la Ruta 27.

Las imágenes muestran cómo los agresores ingresaron, amenazaron a los pasajeros y dispararon contra ellos.

Buscan a los dos asaltantes en Puebla

Los videos recuperados y subidos a redes sociales ya estarían en manos de la fiscalía, quienes, se supone, ya deberían estar en búsqueda de los dos hombres que entraron a robar al transporte público.

Se espera que con la difusión del material, haya respuestas de las autoridades.