Ladrón roba dinero pero en forcejeo el asalto termina en lluvia de billetes

En Argentina, un asalto terminó en lluvia de billetes cuando se rompió la bolsa donde iba el dinero y todo salió volando, los transeúntes comenzaron a recoger todo lo que había caído, mientras el ladrón huía del lugar.

De acuerdo con medios locales, el ratero asaltó a un ciudadano que llevaba cerca de 7 millones de pesos argentinos en su bolsa, con la intención de depositarlos en el banco; sin embargo, la víctima forcejeó con el ladrón y terminó por tirar todo el dinero, saliendo por los aires cientos de billetes.

Lluvia de Billetes en el barrio porteño de Belgrano



Un hombre se dirigía al banco con 7 millones de pesos en la mochila. Un delincuente intentó robarle, pero en el forcejeo se abrió la mochila. Según la víctima, faltaron 70 mil pesos de la suma que llevaba al banco. @paulokablan pic.twitter.com/FONfPjxZum — Jorge Kurrle (@jorgekurrle) March 31, 2023

El ladrón, aparentemente tenía información sobre el dinero, ya que empezó a seguir a su víctima durante algunos minutos hasta que intentó arrebatarle la bolsa, pero el hombre no estaba dispuesto a dejarse asaltar.

Video: asalto termina en lluvia de billetes

Ambos comenzaron a forcejear por la bolsa hasta que esta se rompió y todo el dinero salió por los aires; la gente que pasaba por el lugar corrió para intentar atrapar algunos billetes, incluso conductores se detuvieron en plena avenida para hacer lo mismo.

Finalmente, los policías llegaron a acordonar el lugar. El ciudadano pudo hacer la denuncia y entregar el dinero para que lo depositara en el banco, no obstante le faltaban alrededor de 70 mil pesos argentinos.