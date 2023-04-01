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Ladrón roba dinero pero en forcejeo el asalto termina en lluvia de billetes

Un asalto se salió de control y terminó en una lluvia de billetes que aprovecharon los transeúntes en una avenida de Argentina.

Lluvia de billetes por asalto en Argentina
|Pexels

Escrito por: Jesica Constantino Aguilar

En Argentina, un asalto terminó en lluvia de billetes cuando se rompió la bolsa donde iba el dinero y todo salió volando, los transeúntes comenzaron a recoger todo lo que había caído, mientras el ladrón huía del lugar.

De acuerdo con medios locales, el ratero asaltó a un ciudadano que llevaba cerca de 7 millones de pesos argentinos en su bolsa, con la intención de depositarlos en el banco; sin embargo, la víctima forcejeó con el ladrón y terminó por tirar todo el dinero, saliendo por los aires cientos de billetes.

El ladrón, aparentemente tenía información sobre el dinero, ya que empezó a seguir a su víctima durante algunos minutos hasta que intentó arrebatarle la bolsa, pero el hombre no estaba dispuesto a dejarse asaltar.

Video: asalto termina en lluvia de billetes

Ambos comenzaron a forcejear por la bolsa hasta que esta se rompió y todo el dinero salió por los aires; la gente que pasaba por el lugar corrió para intentar atrapar algunos billetes, incluso conductores se detuvieron en plena avenida para hacer lo mismo.

Finalmente, los policías llegaron a acordonar el lugar. El ciudadano pudo hacer la denuncia y entregar el dinero para que lo depositara en el banco, no obstante le faltaban alrededor de 70 mil pesos argentinos.