VIDEO: Ladrón se lanza de un tercer piso para escapar de la policía y se rompe los tobillos

En Santa Fe, Argentina, un presunto ladrón se fracturó los tobillos de ambos pies tras saltar de un tercer piso para tratar de escapar de la policía. Sin embargo, el sujeto terminó arrestado y con serias lesiones en los pies, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital.

De acuerdo con medios locales, el hombre estaba acusado de robar la casa del exfutbolista Rodrigo Droopy Gomez. El delincuente era buscado por las autoridades y llevaba prófugo dos meses.

Según la investigación, a la casa del exfutbolista ingresó un grupo de delincuentes, quienes maniataron a Droopy y a su familia, les exigieron que le entregaran el dinero “que alguien le había dado”.

La policía recibió de manera anónima información de que el ladrón vivía en un departamento en la provincia de Buenos Aires, con una identidad falsa, por lo las autoridades llegaron hasta el edificio para detenerlo.

Cuando el hombre se dio cuenta de la presencia de los policías intentó huir del edificio para que no lo arrestaran, por lo que decidió lanzarse desde el balcón de su departamento, ubicado en el tercer piso.

Video del ladrón que se rompe los tobillos

El momento en que el ladrón se rompió lo tobillos quedó grabado en un video tomado por las cámaras de seguridad de la calle. En las imágenes se ve el momento en que el ladrón caen desde el tercer piso de pie y se le doblan los tobillos.

De inmediato se tiró al suelo gritando con expresión de dolor, un hombre que estaba cerca acudió a auxiliar al ladrón, se quedó a su lado durante unos minutos e intentó levantarlo.

Como ya no podía levantarse, las autoridades lo arrestaron ahí y lo trasladaron a un hospital para que fuera atendido.

