Muerte y desolación: así luce la Laguna de las Ilusiones en Tabasco; ¿por qué pasó?

La Laguna de las Ilusiones, uno de los principales atractivos naturales de Villahermosa, Tabasco, registró una nueva mortandad de peces. Durante las primeras horas de este martes 18 de agosto de 2026, miles de ejemplares aparecieron flotando en distintos puntos de la laguna, lo que generó una escena de preocupación entre visitantes y habitantes de la capital tabasqueña.

Acciones de limpieza en la Laguna de las Ilusiones

La mayoría de los peces muertos se concentró en las inmediaciones del Parque Museo La Venta. Ante la situación, personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Tabasco movilizó seis lanchas para retirar las especies del agua.

Sin embargo, las labores de limpieza no concluyeron durante las primeras horas, por lo que todavía aparecieron ejemplares flotando en el agua.

Causas de que haya peces muertos en Laguna de las Ilusiones en Tabasco

La muerte de peces en la Laguna de las Ilusiones no es un hecho aislado. El fenómeno se ha presentado en otras ocasiones y expertos lo relacionan con distintos factores ambientales, entre ellos la contaminación provocada por descargas de aguas negras y los efectos del cambio climático.

Las altas temperaturas pueden reducir la cantidad de oxígeno disponible en el agua y dificultar la supervivencia de las especies. Además, inspectores señalaron que la lluvia y la baja oxigenación podrían explicar la mortandad registrada en esta ocasión, principalmente entre una especie de sardina que habita en la laguna.

¡Panorama desolador en la Laguna de las Ilusiones!



Villahermosa, #Tabasco, registra una severa afectación ambiental tras la aparición de miles de peces muertos flotando en este emblemático cuerpo de agua.



Especialistas señalan que este problema recurrente es ocasionado por la… pic.twitter.com/QkZs96uUa4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 18, 2026

Peces muertos cambian el paisaje del parque

La presencia de los animales sin vida modificó por completo la imagen habitual del Parque Tomás Garrido. En lugar de observar la fauna que normalmente habita en la zona, como cocodrilos y garzas, los visitantes encontraron peces muertos flotando y un ambiente marcado por la desolación.

