El cambio climático eleva el riesgo de infecciones; advierte la agencia de prevención de enfermedades

El cambio climático está favoreciendo la proliferación de graves amenazas a la salud, así lo advirtió el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), una agencia creada en el 2005 para fortalecer las defensas de las personas frente a padecimientos infecciosos en el territorio que está sufriendo olas de calor que extienden la duración de las altas temperaturas, factor que favorece la proliferación de bacterias y virus.

De acuerdo con su comunicado, emitido el pasado 29 de julio del 2026, este clima agrava directamente la transmisión de múltiples patógenos, por lo que es vital que los sistemas de salud pública se adapten a las nuevas necesidades para contener los posibles brotes epidémicos transfronterizos. En el mismo escrito, reveló las tres áreas a las que se debe poner atención, que son alimentos, agua y fauna nociva.

¿Cuál es el riesgo en los alimentos ante el cambio climático según la ECDC?

Las temperaturas cálidas aceleran la proliferación bacteriana en la comida diaria, por lo que enfermedades de origen alimentario —como salmonelosis, campilobacteriosis y gastroenteritis, según la OMS— representan la principal amenaza sanitaria durante esta época.

Esta situación impacta directamente la vida cotidiana y económica de las familias, por ello los especialistas exigieron extremar precauciones para evitar infecciones severas siguiendo estos pasos:



Lavar minuciosamente frutas y verduras frescas

Cocinar la carne a temperaturas adecuadas

Mantener una estricta higiene personal al comer

Peligro en las zonas costeras

¿Cuál es el peligro de vacacionar durante esta temporada de calor según la ECDC?

Específicamente en Europa, el mar Báltico y diversas costas presentan bajos niveles de salinidad, que, combinados con un calor anómalo crea un hábitat perfecto para la bacteria causante de la vibriosis. Esta infección bacteriana puede provocar severas complicaciones cutáneas y gastrointestinales, por lo que se recomienda al momento de acudir al mar:



Evitar el nado con heridas recientes

No ingresar al agua con perforaciones abiertas

Consumir mariscos perfectamente cocidos

¿Por qué debemos cuidarnos de la fauna nociva ante las altas temperaturas según la ECDC?

Otro factor importante del cambio climático es la humedad prolongada, la cual permite la invasión de mosquitos y garrapatas, insectos que propagan males graves como el dengue, la fiebre chikungunya y la enfermedad de Lyme. Este fenómeno representa un desafío histórico para el control epidemiológico, por lo que los médicos sugieren las siguientes medidas preventivas para toda la población:

