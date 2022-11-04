¿Qué le pasó realmente a Laika, la perrita que viajó al espacio?

Laika era un perrita callejera de dos años que fue adoptada por la Unión Soviética para participar dentro de un programa de prospecto de astronautas caninos, resultó elegida para viajar al espacio porque creían que soportaría mejor las condiciones de frío y hambre.

La historia de Laika comienza en 1954, mientras vagaba por la calles de Moscú, cuando un grupo de científicos decidió adoptarla por sus características físicas, ya que era pequeña y ligera: pesaba menos de seis kilogramos y medía 35 centímetros de altura. Además, durante el programa de prospecto de astronautas caninos aprendió a permanecer quieta y calmada en espacios muy reducidos.

Durante su entrenamiento, Laika lograba mantenerse quieta por periodos cada vez más prolongados, de hasta tres semanas. Luego de dos años de adiestramiento la perrita se convertiría en ser la primera en viajar al espacioen 1957 a bordo de la nave soviética Sputnik 2.

¿Cuál fue la alimentación de Laika mientras estaba en el espacio?

Así fue como Laika, con tan solo dos años de edad, fue enviada al espacio el 3 de noviembre de 1957, a las 10:28 de la noche. La perrita viajó al interior de una cabina cilíndrica de 80 centímetros y portaba un traje espacial que contaba con sensores que monitoreaban su ritmo cardíaco, presión arterial y respiración.

La perrita Laika pesaba menos de seis kilogramos y medía 35 centímetros de altura|Heritage Images/Getty Images

De acuerdo con la versión oficial, dentro de la capsula, Laika contaba con agua y comida, que tenían la consistencia de una gelatina, suficientes para alimentarla por siete días.

La Unión Soviética indica que la perrita completó su misión al viajar mil 600 kilómetros alrededor de la Tierra y murió tranquila después de beber agua con una dosis de veneno, como se había previsto.

Sin embargo, en 2002, durante un Congreso que se realizó en Houston, Estados Unidos, organizado por la NASA, uno de los científicos que participó en la misión del Sputnik 2, reveló la verdad sobre la muerte de la primera perrita en viajar al espacio.

¿Qué le pasó realmente a la perrita Laika?



Según expuso Dimitri Malachenkov, la nave en la que viajó Laika siguió en órbita alrededor de la Tierra hasta el 14 de agosto de 1958, es decir, 11 días después de haber despegado con la perrita a bordo.

Lamentablemente, Laika no habría resistido el viaje de 11 días, ya que murió de calor y pánico cinco horas después del despegue, el 4 de noviembre de 1957.

Gracias al aporte de la perrita, cuatro años más tarde, el astronauta ruso, Yuri Gagarin, se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio, orbitar la Tierra y vivir para contarlo.