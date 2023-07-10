Larry Nassar, exmédico y abusador de gimnastas de EU, es apuñalado en prisión

El exmédico el equipo de gimnasia de Estados Unidos (EU), Larry Nassar, recibió una agresión por apulañamiento en la prisión de Florida, donde purga una sentencia de 60 años tras las rejas por posesión de pornografía infantil y abuso contra las atletas.

El sujeto recibió ayer domingo al menos 10 puñaladas, de las cuales dos fueron en el cuello, dos más en la espalda y seis en el pecho, de acuerdo con la cadena estadounidense CNN. La Oficina Federal de Prisiones de la Unión Americana confirmó que un recluso de la penitenciaría de Coleman, en Florida recibió una agresión el domingo por la tarde, pero no identificó al preso por razones de privacidad.

BREAKING: Gymnastics doctor Larry Nassar, who was convicted of sexually abusing girls under his care, stabbed multiple times at Florida federal prison. — The Spectator Index (@spectatorindex) July 10, 2023

“El detenido fue transportado por personal de emergencia a un hospital local para recibir más tratamiento y evaluación”, aseguró Benjamin O’Cone, vocero de la oficina, en un comunicado. Agregó que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) ya realiza las pesquisas debido a este caso.

¿Qué hizo Larry Nassar?

Larry Nassar, quien fue médico del equipo USA Gymnastics, debe cumplir 60 años en una prisión federal debido a cargos de pornografía infantil, de los que fue hallado culpable en el año 2017.

Además, el hoy preso recibió otra sentencia el 24 de enero de 2018, cuando se declaró culpable de siete cargos de conducta sexual criminal contra jóvenes gimnastas que fueron confiadas a su cuidado.

Ex Team USA gymnastics doctor Larry Nassar, serving decades in prison for sexually assaulting scores of athletes, has been stabbed multiple times by a fellow inmate at a Florida federal prison. pic.twitter.com/acdV5QN23i — Mike Sington (@MikeSington) July 10, 2023

¿Quién denunció a Larry Nassar?

Un grupo de casi 90 demandantes, entre las cuales están las renombradas gimnastas Simone Biles, Maggie Nichols, Aly Raisman y McKayla Maroney integraron el caso contra Larry Nassar en 2018.

Disgraced doctor of USA Gymnastics Larry Nassar, who was convicted of sexually abusing young female gymnasts, has been stabbed multiple times by another inmate in prison and was in stable condition, US media report https://t.co/2lnXJOX93M — Reuters (@Reuters) July 10, 2023

La Universidad Estatal de Michigan, señalada de omisión ante las denuncias contra el médico, acordó pagar una indemnización de 500 millones de dólares a más de 300 mujeres y niñas víctimas de Nassar.

Por su parte, la Federación Estadounidense de Gimnasia, USA Gymnastics, llegó a un acuerdo de 380 millones de dólares hacia las víctimas del exmédico.