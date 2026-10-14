Estas son las ciudades de México que más rápido se hunden, según un nuevo estudio

Un nuevo estudio publicado en la revista Nature Cities reveló que casi la mitad de las grandes ciudades del mundo se hunden a un ritmo alarmante, entre ellas algunas ciudades de México.

La investigación analizó imágenes satelitales del radar europeo Sentinel-1 en 465 ciudades con más de un millón de habitantes en 107 países, durante el periodo de 2014 a 2023.

Con estos datos, científicos de Pekín evaluaron la velocidad del hundimiento y otros indicadores para identificar las zonas urbanas que corren gran riesgo.

¿Qué ciudades de México presentan mayor hundimiento?

En el estudio, se puede observar que tres ciudades del país figuran en los primeros puestos del ranking global , debido a la extracción de agua subterránea y las condiciones geológicas de sus valles.

Aunque es importante aclarar que no todas sus colonias registran el mismo nivel de hundimiento y a la misma velocidad, ya que mucho depende de las características del terreno.



Torreón (tercer lugar a nivel mundial): Registra una velocidad media de hundimiento de 17.3 mm al año, con zonas críticas que alcanzan los 79.5 mm al año

(tercer lugar a nivel mundial): Registra una velocidad media de hundimiento de 17.3 mm al año, con zonas críticas que alcanzan los 79.5 mm al año Ciudad de México (cuarto lugar a nivel mundial): Aunque su promedio general es de 7.9 mm al año, registra los hundimientos locales más extremos y rápidos de todo el planeta, alcanzando hasta 216.5 mm al año-

(cuarto lugar a nivel mundial): Aunque su promedio general es de 7.9 mm al año, registra los hundimientos locales más extremos y rápidos de todo el planeta, alcanzando hasta 216.5 mm al año- Toluca (lugar 10 a nivel mundial): Presenta una velocidad media de 6.0 mm al año y picos máximos de hasta 46.0 mm al año.

Tabla: Las diez ciudades con los casos más graves de hundimiento del terreno, según los datos de InSAR

¿Qué ciudades del mundo se están hundiendo?

El estudio también identificó que algunas partes de Asia registran una gran velocidad de hundimiento, entre ellas ciudades de Indonesia.

Por ejemplo, Medan, en Indonesia, ocupa el primer lugar mundial, con una tasa mediana de hundimiento de 32.7 milímetros al año y una puntuación de gravedad de 99.7.

Bandung, también en Indonesia, aparece en segundo lugar, con 21.9 milímetros anuales. Después se encuentra Torreón, seguida de la CDMX.

En el ranking también aparece Isfahán, en Irán; Tianjin, en China; Chittagong, en Bangladesh; Florianópolis, en Brasil; y Rangún, en Myanmar. Toluca cierra los primeros 10 lugares.

¿Por qué estas ciudades registran hundimientos?

Si bien el estudio identifica que una de las principales causas del hundimiento del suelo es la extracción excesiva de agua subterránea para abastecer a las grandes ciudades, el fenómeno ocurre de manera distinta.

En el Valle de México, por ejemplo, las colonias se encuentran sobre antiguos lagos cuyo suelo está formado por arcillas que retienen grandes cantidades de agua.

Cuando se extrae el agua del subsuelo, estas arcillas pierden humedad, se compactan y provocan que la superficie se hunda.

En cambio, en regiones como La Comarca Lagunera, los acuíferos se encuentran en capas de arena, limo y otros sedimentos. Al extraer demasiada agua, disminuye la presión que ayuda a mantener estos materiales en su lugar.

NASA identifica que la CDMX se está hundiendo

El problema del hundimiento en la CDMX no es aislado, ya que la NASA también ha recopilado datos entre octubre de 2025 y enero de 2026.

Donde el sistema detectó sectores de la capital y sus alrededores donde el terreno descendía más de 2 centímetros al mes durante el periodo observado.

En las imágenes áreas se evidencia un colapso constante y acelerado del suelo, especialmente en zonas de:



Lago de Chalco

Gustavo A. Madero

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez”

Parte de Venustiano Carranza

Xochimilco

La capital mexicana enfrenta este problema desde hace décadas, en parte por la extracción de agua de los acuíferos y la compactación del antiguo lecho lacustre sobre el que se construyó buena parte de la ciudad.

