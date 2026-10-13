¿Está la CDMX? Mapa satelital revela qué ciudades del mundo se hunden

El suelo sobre el que caminamos millones de personas en las grandes urbes del planeta no es tan estático como parece. Bajo el concreto, las calles y los edificios, la tierra cede a ritmos desiguales y de forma silenciosa, imperceptible a simple vista pero con consecuencias directas para la infraestructura de las ciudades. Así quedó registrado en un mapa que muestra el hundimiento de distintas metrópolis.

Una medición global dio seguimiento a la superficie de 465 grandes urbes en 107 países donde los datos confirman que el descenso del suelo no ocurre por igual en toda una mancha urbana, sino en puntos críticos donde la tierra pierde estabilidad.

El peligro no es parejo: unas calles bajan y otras no

Para detectar este desplazamiento continuo, especialistas en geociencias recurrieron a sensores remotos y radares de apertura sintética a bordo de satélites en órbita. Esta tecnología permite escanear la corteza terrestre y registrar variaciones milimétricas y centimétricas a lo largo de los años.

El monitoreo reveló diferencias marcadas entre distintas regiones del mundo. Mientras algunas capitales mantienen una superficie estable, en otras el terreno registra descensos constantes que comprometen cimentaciones, tuberías de agua y redes de transporte subterráneo.

Las secuelas en drenajes, casas y transporte

Los mapas generados a partir de las imágenes satelitales funcionan como una radiografía técnica de los centros urbanos más poblados. La intención de este diagnóstico no es lanzar una alerta de emergencia.

El mapa satelital identifica las tasas de deformación del suelo en sectores urbanos específicos, aportando datos sobre la velocidad del descenso en zonas con infraestructura de drenaje, redes de transporte y cimentaciones expuestas a variaciones del subsuelo.

