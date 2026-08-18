Cubanos, venezolanos, chinos, rumanos y rusos: Así operan las mafias internacionales en México

México se ha convertido en el epicentro de operaciones de más de una decena de mafias internacionales que, en alianza con poderosos cárteles locales, han extendido sus tentáculos por todo el territorio nacional. El más reciente escándalo involucra a la llamada Mafia Cubana de Quintana Roo, presuntamente liderada por Guillermo Raúl Rodríguez Castro, alias “El Cangrejo”, nieto del expresidente cubano Raúl Castro.

