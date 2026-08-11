¡Colaborador de la mafia rumana! Señalan a operador de Rafael Marín por presuntos vínculos criminales

Mexicanos Contra la Corrupción señaló a Enrique Arcos Romero como uno de los presuntos operadores de los actos anticipados de campaña de Rafael Marín Mollinedo, quien busca ser gobernador de Quintana Roo; de acuerdo con la organización, el señalado se ostentaba como secretario particular del político en la Agencia Nacional de Aduanas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdocon con el reporte, Arcos Romero fue señalado como presunto operador financiero del grupo relacionado con Florian Tudor, identificado como líder de la llamada mafia rumana ; posteriormente, sus cuentas habrían sido congeladas tanto en México como en Estados Unidos.

El señalado no habría formado parte de una segunda etapa de Marín Mollinedo en Aduanas, pero reapareció durante sus actividades políticas en Quintana Roo.

¿Qué señalamientos existen contra Enrique Arcos Romero?

Mexicanos Contra la Corrupción sostiene que Arcos Romero habría tenido vínculos con el grupo de Florian Tudor, al que se atribuyen actividades como la clonación de tarjetas bancarias, fraude mediante cajeros automáticos, lavado de dinero y trata de personas .

El señalamiento también refiere a la presunta participación de Arcos Romero como operador financiero de dicha estructura; después de estas acusaciones, sus cuentas fueron congeladas en México y Estados Unidos, de acuerdo con la información proporcionada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RED DE FRAUDE BANCARIO A DOMICILIO ACUMULÓ 40 MILLONES DE PESOS: HAY 5 NUEVOS DETENIDOS EN CDMX Y EDOMEX

Morena y sus polémicas: otro caso que genera cuestionamientos

Los señalamientos alrededor del entorno político de Rafael Marín Mollinedo se suman a otros episodios que han colocado bajo atención a figuras vinculadas con Morena; entre ellos, los cuestionamientos por los viajes y gastos realizados por dirigentes y legisladores del partido durante sus estancias en Europa.

En otro reporte se señala a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por un viaje en primera clase a Madrid, además de su presencia en la llamada Milla de Oro y el uso de un vestido valuado en 10 mil pesos.

A esta lista también aparece el exgobernador y actual diputado Cuauhtémoc Blanco, quien fue visto en un establecimiento de Barcelona con consumos promedio de 4 mil pesos, de acuerdo con el material proporcionado.

Estos episodios han alimentado el debate sobre el comportamiento y los gastos de integrantes de Morena, mientras persisten cuestionamientos relacionados con seguridad y servicios públicos en entidades gobernadas por el partido.