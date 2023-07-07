Protestas en Francia afectan turismo esta temporada alta de viajes

Miles de personas han salido a las calles de París y toda Francia desde el 27 de junio cuando un policía disparó y mató a Nahel M. durante un control de tráfico. Estas protestas en Francia hoy ya pasan factura a la industria turística.

La Oficina de Turismo de París informó a Anadolu que las reservas aéreas para París disminuyeron debido a las protestas en la capital francesa. Las ventas de boletos de avión disminuyeron un 22% el 28 de junio en comparación con el año anterior, y un 41% al día siguiente.

"Esto es más bien una desaceleración en las compras sin un pico en las cancelaciones", agregó la Oficina, señalando que la tendencia general para el verano seguía siendo positiva.

El director de la oficina de Turismo, Jean-François Rial, dijo a los medios franceses la semana pasada que la disminución general se debe a los incidentes y las repetidas protestas en Francia, primero contra la reforma de las pensiones y luego la huelga de los recolectores de basura, que perjudican la imagen internacional de Francia.

“I want Germany to be German. I want France to be French. If you try to make everything multicultural, you will not have any culture in the end. All European countries have fought for their identity now they throw it away- that’s sad”



Morrissey

10.2022https://t.co/rQAidQQD7f pic.twitter.com/RZ8ks7ceIy — Gareth Davies (@GarethDavies007) July 5, 2023

Pérdidas por violencia de protestas en París

Celine, propietaria de un hotel de tres estrellas en el centro de París, que se negó a dar su nombre completo, le dijo a Anadolu que, a causa de las protestas en Francia, perdió más de €4,000 del 28 de junio al 3 de julio. "Perdí alrededor de un cuarto de mis clientes en ese período, y muchas cancelaciones", dijo. "Normalmente, en esta época, no tendría habitaciones disponibles. La semana pasada, tenía dos o tres habitaciones disponibles de cada diez.

También tuve cancelaciones para esta semana, pero parece que gradualmente se está reanudando con el fin de la violencia". Celine esperaba recibir ayuda financiera del gobierno para mitigar las pérdidas.

El director de un hotel de una famosa cadena internacional en Nanterre, que no reveló su identidad, informó una pérdida de 70% en los ingresos debido a los disturbios.

Sin embargo, las tiendas y hoteles en la famosa avenida de los Campos Elíseos de París no sufrieron tanto. No se vieron muy afectados por la violencia y solo tuvieron que gastar más en medidas de seguridad, incluida la contratación de nuevo personal.

Protestas en Francia

La muerte de Nahel M. a manos de la policía durante un control de tráfico en el suburbio parisino de Nanterre, luego de que presuntamente ignorara las órdenes de detenerse, ha provocado jornadas de disturbios violentos. Las protestas comenzaron en Nanterre y se extendieron rápidamente a otras ciudades, incluyendo Lyon, Toulouse, Lille y Marsella.

Estas protestas en Francia dejaron vehículos incendiados así como edificios públicos destruidos, incluyendo ayuntamientos y escuelas. La policía arrestó a 4,000 personas, en su mayoría adolescentes, según informó el Ministro del Interior, Gérald Darmanin, al Senado el miércoles.

Varios países, incluidos Estados Unidos y Alemania, instaron a sus ciudadanos a evitar viajar a Francia.