La cuarta noche de disturbios y violencia dejó a Francia al borde del K.O técnico; la familia de Nahel, el joven asesinado de un tiro en el pecho por un policía, se prepara para el funeral que se realizará este sábado.

El gobierno desplegó 45 mil policías y varios vehículos blindados durante la noche para hacer frente a la peor crisis de liderazgo del presidente Emmanuel Macron desde las protestas de los chalecos amarillos.

El Ministerio del Interior de Francia dijo que 994 personas habían sido arrestadas hasta el momento, en comparación con las 875 de la noche anterior, en actos de violencia que, según dijo en Twitter, eran de "menor intensidad".

Nahel, un joven de 17 años de ascendencia argelina y marroquí, recibió un disparo durante una parada de tráfico el martes en el suburbio de Nanterre de la capital francesa.

El adolescente se negó a obedecer las órdenes de los agentes que lo detuvieron por viajar a exceso de velocidad en un carril confinado para los autobuses.

Se esperaba un funeral privado más tarde el sábado, dijeron fuentes a Reuters.

Los caminos que conducen a la funeraria y al cementerio estarían cerrados, dijo un testigo de Reuters.

La muerte de Nahel, captada en video, ha reavivado quejas de extensa queja por parte de comunidades urbanas pobres y racialmente mixtas sobre violencia policial y racismo. Macron había negado que haya racismo sistémico dentro de las agencias policiales francesas.

Pero las pruebas dicen lo contrario; incluso la primera ministra de la nación Élisabeth Borne, ha aceptado que existe un problema que debe arreglarse cuanto antes.

Élisabeth Borne / Primera Ministra de Francia:

“Hoy hay un susto, un duelo, un enfado, y le toca a los tribunales responder. Soy consciente del compromiso diario de nuestros agentes y policías en las calles. Saben que vestir el uniforme significa cumplir con el deber de dar ejemplo. Las impactantes imágenes difundidas ayer muestran una intervención que claramente no parece cumplir con las reglas de enfrentamiento de nuestros agentes del orden”.

Desde el martes pasado la violencia se encuentra sin control en diferentes ciudades de Francia, incluyendo a la capital del país, París.

Hay edificios y vehículos incendiados, tiendas saqueadas y destruidas en ciudades como Marsella, Lyon, Toulouse, Estrasburgo y Lille.

Disturbios en Francia por muerte de Nahel dejan más de 1,300 autos quemados

Autos quemados, algunos aún arrojando humo, se alinearon en las carreteras de Nanterre este sábado por la mañana después de la cuarta noche de disturbios por el tiroteo fatal contra Nahel, un adolescente de ascendencia argelina por parte de un oficial durante una parada de tráfico.

El ministro del Interior de Francia, Gerald Darmanin, dijo el sábado por la mañana que 270 personas habían sido arrestadas el viernes por la noche, lo que eleva el total a más de 1,100 desde que comenzaron los disturbios.

Los arrestos del viernes por la noche incluyeron a 80 personas en la ciudad sureña de Marsella, la segunda más grande de Francia y hogar de muchas personas de ascendencia africana.

La oficina de Darmanin también reportó anoche cerca de 80 policías heridos, 2 mil 560 incendios en la vía pública, 1, 350 autos quemados y 234 incendios y daños.