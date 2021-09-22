FOTOS: Desoladoras imágenes de la destrucción del volcán de La Palma

El volcán Cumbre Vieja, en La Palma, España no da tregua en su cuarto día de erupción, provocando la evacuación de seis mil personas en zonas aledañas y afectando a casi 200 viviendas que han sido arrasadas por la lava que continúa avanzando lentamente hacia la costa.

Casas, calles y campos de la isla española fueron cubiertos por la lava, reduciendo a cenizas todo a su paso desde el domingo que inició la erupción del volcán, dejando imágenes desoladoras de la destrucción que está provocando.

Te puede interesar: VIDEO: Erupción de un volcán en La Palma, España, destruye 100 casas

Pese a los trabajos de las autoridades por desviar el paso de la lava para que no afecte más viviendas, su esfuerzo ha sido infructuoso, y avanza incesantemente quemando todo lo que cubre.

#Entérate | Por cuarto día consecutivo continúa en #España la erupción del volcán Cumbre Vieja, Carlos Centurión de la Alianza Informativa Latinoamericana informa. Esta y otras noticias aquí https://t.co/jRdYUJMka0 pic.twitter.com/b2zTSoIaYQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 22, 2021

Aunque se esperaba que el flujo de lava llegara a la costa el lunes por la tarde, su movimiento ha disminuido, brindando más tiempo a las autoridades españolas para cerrar una zona de cuatro kilómetros cerca del mar.

“Están siendo días realmente duros. Escuchar a los que lo han perdido todo, y a los que saben que lo van a perder es frustrante”, escribió en Twitter el presidente del cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata.

|Reuters

El instituto de vulcanología de las Islas Canarias dijo que la amplitud de la actividad sísmica del volcán se había intensificado durante la noche del martes para el miércoles, lo que representa “un indicador de la intensidad de la actividad explosiva estromboliana”.

Zonas afectadas por la erupción del volcán de La Palma

|Reuters

|Reuters

Desde que inició la erupción, Miguel Morcuerde, director técnico del Plan de Prevención de Riesgo Volcánico de Canarias, dijo que la erupción en el volcán tiene dos fisuras, separadas unos 200 metros, y ocho bocas por las que emerge la lava.

|Reuters

El material volcánico se ha extendido hasta cubrir 154 hectáreas en las localidades El Paso y Los Llanos de Aridane, según el Servicio de Gestión de Emergencias de Copérnico.

Hasta el momento no se ha informado sobre cifras oficiales de heridos, víctimas, ni daños materiales; sin embargo, Involcan estimó que la erupción podría durar entre 24 y 84 días.

Te puede interesar: VIDEO: ¿Qué es el dióxido de azufre que arroja el volcán de La Palma?

