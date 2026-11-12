Dicen que el archivo digital no perdona, y a Lenia Batres le acaba de pasar factura. La ministra de la Suprema Corte juró y perjuró que ella no habla sobre soberanía nacional, denunciando una supuesta campaña para manchar su imagen.

Sin embargo, los videos de sus propios discursos ya circulan en redes y demuestran exactamente lo contrario.

Las grabaciones que hunden su propia defensa

Resulta que las propias palabras de la ministra la contradicen, y no hubo necesidad de escarbar demasiado. Apenas en marzo de 2025, frente a los micrófonos, ella misma soltó con firmeza: “Que se sienta fuerte, que se sienta en todos los rincones del mundo la soberanía del pueblo mexicano”.

Por si el dato no fuera suficiente, en mayo de 2026 volvió a tocar el tema durante un evento público. Ahí aseguró que existe un “llamado muy importante a defender la soberanía nacional”, recalcando que ella se hace parte de esa defensa para hacer valer las leyes mexicanas.

Lenia Batres (@LeniaBatres), frente a sus propias contradicciones...



La flamante 'doctora' negó haber hablado de soberanía nacional en el último año, pero sus declaraciones de mayo de 2026 muestran lo contrario.



Los videos están ahí. ¿Rectificará su versión o seguirá sin… pic.twitter.com/RfmYst4QYH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 12, 2026

Al final, el reclamo de Lenia Batres, terminó tropezando con sus propios discursos. Antes de acusar calumnias, valdría la pena revisar las grabaciones recientes; la realidad que ella misma exige respetar quedó documentada en video.

¿De qué sirven tantos diplomas si a la mera hora hay tropiezos?

Los recientes deslices de la ministra en el pleno volvieron a encender las redes sociales, donde los usuarios no perdonan y cuestionan la verdadera capacidad técnica de la funcionaria. Todo este ruido revivió la polémica sobre su “acelerado” historial académico.

Apenas hace unos días, la ministra presumió con bombo y platillo su título de Doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Tepantlato. ¿Su excusa para subirlo? Quería callarle la boca a quienes tachó de “periodistas carroñeros”. Pero la jugada le salió contraproducente.