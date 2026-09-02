Notas
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Legalidad ahorca a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz
El fallo de la Corte legalizó la desventaja de Grecia Quiroz como representante del “Movimiento del sombrero” frente a una eventual candidatura independiente en Michoacán.
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Batalla por "La Sombreriza" en la SCJN: Se aplaza debate de candidaturas independientes
Grecia Quiroz acude a la SCJN y señala que la discusión sobre la reforma electoral de Michoacán cambiará de fecha.
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VIDEO | Ministra Lenia Batres hace 'berrinche' en sesión de la SCJN y señala enemistad hacia ella
La ministra Lenia Batres nuevamente se mantuvo en los reflectores al señalar que hubo animadversión insana por parte de sus compañeros de la SCJN.
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Suprema Corte determina que jueces no intervengan en cuentas bancarias congeladas por la UIF
La Suprema Corte dio un fallo para determinar que jueces federales no puedan conceder suspensiones para desbloquear cuentas bancarias congeladas por la UIF.
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Suprema Corte declara que cobros municipales son ilegales, pero solo en este caso
La Suprema Corte invalidó partes de la Ley de Ingresos 2026 del municipio de Santa Clara, Durango. No es la primera vez que se da; pasó en otros estados.
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Corte concede a Samuel García suspensión contra juicio político
Con la suspensión, las autoridades pueden continuar con el proceso del juicio político, pero tienen prohibido ejecutar cualquier medida que separe a Samuel García de sus funciones.