La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, protagonizó un nuevo momento de confusión durante la sesión del pleno del máximo tribunal. Mientras se desahogaba el orden del día, la funcionaria tomó la palabra para comenzar a exponer su postura en contra de la invalidez en leyes de ingresos sobre un apartado relativo a multas e infracciones a la ley de catastro. Sin embargo, la intervención tuvo que ser interrumpida de manera inmediata por sus pares para aclararle que el asunto en debate correspondía a un punto completamente distinto.

🤦 Otra vez corrigen a Lenia Batres@LeniaBatres protagonizó nuevamente un momento de confusión durante una sesión en la @SCJN. La ministra comenzó a exponer su postura sobre un apartado relacionado con multas e infracciones a la ley de catastro, pero fue interrumpida para… pic.twitter.com/Agz2ox2QPE — Político MX (@politicomx) November 9, 2026

Tras señalarle en el micrófono que la discusión se encontraba en el tema nueve del temario y no en el rubro que ella estaba abordando, Batres ofreció disculpas al pleno y rectificó su participación. “Perdón, ministros”, expresó Batres antes de reorientar su voto en torno a la oportunidad y precisiones del expediente que correspondía analizar en ese momento. El intercambio quedó registrado en la transmisión oficial de la sesión pública de la Corte.

¿De qué sirven los títulos? Las pifias de Batres reabren la polémica por sus doctorados

Este reciente despiste en el pleno avivó las duras críticas en redes sociales sobre el verdadero rigor técnico de la funcionaria, reabriendo la polémica por su vertiginoso historial académico. Hace apenas unos días, Batres presumió haber recibido su título de Doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Tepantlato, justificando la publicación para responder a lo que calificó como “periodistas carroñeros”. La difusión de su documento desencadenó burlas e irónicos memes hacia la apodada “ministra del acordeón”, recordando que en solo cuatro años acumuló dos maestrías y dos doctorados.

Para analistas y usuarios en plataformas digitales, el contraste es evidente: la ostentación de grados académicos de dudosa procedencia y obtenidos a ritmo acelerado no compensa la falta de atención, el desconocimiento procesal y las constantes pifias que comete durante las sesiones de la Suprema Corte. Lejos de acallar las dudas sobre su idoneidad para el cargo, sus tropezones operativos en el tribunal confirman que la acumulación de posgrados no se traduce en el dominio técnico que exige el máximo tribunal del país.