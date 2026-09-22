Se aplaza la “Ley Antimemes”: Diputados posponen debate sobre multas de hasta 4.6 millones de pesos

La discusión que puso a los memes en el centro de la polémica tendrá que esperar, esta tarde la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados suspendió la reunión en la que estaba previsto analizar el dictamen de reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor, una propuesta que contempla sanciones millonarias por determinados contenidos digitales.

El encuentro, programado para este martes, fue trasladado para este miércoles, de acuerdo con el anuncio realizado después de las 14:00 horas por el presidente de la Comisión, Miguel Salim, quien informó a los integrantes de la Junta Directiva y de la propia comisión que la reunión sería suspendida.

Una reforma que alcanzaría contenidos alterados con inteligencia artificial

El dictamen plantea sanciones de hasta 4.6 millones de pesos para proveedores de internet por la publicación en medios digitales de determinados contenidos que utilicen imágenes o voces alteradas mediante inteligencia artificial, así como música, videos o clips modificados sin autorización de quienes poseen los derechos de autor.

La propuesta también contempla la obligación de retirar de manera inmediata contenidos que utilicen la imagen o voz de una persona sin autorización.

Por sus alcances, la reforma ha sido denominada por sus críticos como la “Ley Antimemes”, debido a que consideran que algunas de sus disposiciones podrían terminar alcanzando memes y contenidos de sátira política difundidos en plataformas digitales.

Oigaaaaaaaan!!! Les tengo buenas noticias



Se pospuso la reunión de Comisión donde se iba a a abordar la “Ley antimemes ”



Siempre sí van a incorporar modificaciones para mejorar el dictamen.



Y si lo hacen que abran el debate a creadores de contenido y todos los posibles… pic.twitter.com/QoIg20SScb — Laura Brugés (@LauraBruges) September 22, 2026

Oposición acusa riesgo para la libertad de expresión

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, sostuvo que la propuesta rebasa facultades constitucionales y acusó que podría derivar en restricciones a la expresión en redes sociales.

“¿A dónde quieren llevarnos? A una narcodictadura. Es muy sencillo (…) Su intromisión en las redes sociales es clara, sus ganas de terminar con la libertad de expresión también”, afirmó.

¡La Ley Antimedios!❌

En un país con tantas necesidades, los legisladores están más preocupados por los memes, parodias y stickers que se comparten.@PartidoMorenaMx y sus aliados preparan una reforma que haría más fácil bajar contenidos de internet y es aquí donde entra el nuevo… pic.twitter.com/UackgnjVQQ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 22, 2026

Por Movimiento Ciudadano, la vicecoordinadora Laura Ballesteros calificó la iniciativa como una herramienta de control del Estado y cuestionó que se impulsen modificaciones que, desde su perspectiva, podrían afectar a los ciudadanos.

“Tanto la reforma que se pretende discutir en materia de la doble nacionalidad como esta de los memes, son reformas que se están proponiendo desde el miedo”, señaló.

Mientras la polémica crece, el dictamen tendrá que esperar un día más para ser discutido en la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados.

El presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, Raúl Bolaños-Cacho Cué, también se pronunció sobre el tema y, aunque dijo desconocer el contenido del dictamen, señaló que personalmente está en contra de cualquier medida que afecte la libertad de expresión.