Ley de nietos: Latinos podrán solicitar nacionalidad española

El gobierno de España puso en marcha la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos, con la cual algunos latinos podrán obtener de forma sencilla la nacionalidad española. Aquí te decimos cómo obtener este beneficio, pero es necesario tomar en cuenta que solo se beneficiará a algunos perfiles.

¿Quiénes podrán obtener la nacionalidad española?

Antes de la entrada en vigor de la Ley de Nietos, solo podían acceder a la nacionalidad española aquellos que eran hijos de padres españoles; ahora podrán tener la ciudadanía los hijos, nietos, bisnietos o tataranietos de algún español y que por exilio o cualquier otro motivo nacieron fuera de España.

Los latinos que acrediten su parentesco podrán solicitar su nacionalidad española basados en la Ley de Nietos. Para acreditar ese vínculo, deberán presentar los certificados de nacimiento o defunción de sus familiares españoles a través de un registro civil español.

📩Ya publicado en el BOE la nueva Ley de Memoria Democrática, entrando en vigor mañana viernes, 21 de octubre de 2022.



Esperamos que en los próximos días @justiciagob publique una Instrucción sobre la DA8 -QUE EVITE EN LO POSIBLE NUEVAS DISCRIMINACIONES-. https://t.co/SE72LjEzfQ pic.twitter.com/5h2hQ7mMNV — Hijos y Nietos de España (@HijosDeEspana) October 20, 2022

Posteriormente deberán iniciar su solicitud en oficinas de extranjería, delegaciones del gobierno, a través de la página web o el consulado en su país de origen.

Tras hacer el anuncio de la Ley de Nietos, el Ministerio de Exteriores de España indicó que esperan un aluvión de peticiones de latinos que esperan recibir la nacionalidad española.

"Las avalanchas que se nos van a venir a los distintos consulados en los que van a haber crecientes solicitudes de nacionalidad española. […] El diputado Santiago se ha referido a Argentina, pero tenemos el mismo caso en Cuba y lo vamos a tener en México. Trabajaremos, por tanto, en reforzar esas plantillas con los medios que tenemos".

No obstante, el plazo para que los latinos soliciten la nacionalidad española bajo la Ley de Nietos será limitado, y solo podrán hacerlo en los próximos dos años a partir de su entrada en vigor este viernes 21 de octubre.

