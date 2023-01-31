Presentan iniciativa de Ley Malena en CDMX contra ataques con ácido

Legisladoras de la Ciudad de México (CDMX), presentaron ante el Congreso local la iniciativa llamada Ley Malena, que busca justicia para las víctimas sobrevivientes a la violencia ácida o de ataques con sustancias corrosivas.

La iniciativa de Ley Malena, se inspiró en la saxofonista María Elena Ríos, quien sobrevivió a un ataque con ácido por parte de un exfuncionario en 2019, cuyo caso sigue en tribunales.

Marce Fuente, diputada de la bancada de Morena, presentó ante la Comisión Permanente en el Congreso de la CDMX la iniciativa de la Ley Malena.

El motivo por el que la iniciativa se llama Malena, indicó la legislación, explicó que es por lo representativo que es el caso de la saxofonista María Elena Ríos, pues demuestra que las reformas a las leyes federales no se armonizan a nivel local.

¿Qué propone la Ley Malena contra la violencia ácida?

Esta propuesta busca modificar Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Civil para evitar que casos como el de la saxofonista Elena Ríos se repitan y se le revictimice.

Agregó que con la Ley Malena se busca dar un marco normativo para castigar a los responsables de la violencia ácida y dar justicia a las víctimas de este delito.

Quemar nuestros cuerpos es muestra de violencia extrema; el borrado de nuestra identidad.



Una iniciativa que busca la posibilidad de facilitar los procesos de justicia para las mujeres y mujeres trans agredidas con ácido y sustancias químicas#NoMásÁcido #QueSeaLey @FuenteMarce pic.twitter.com/X8HgasZFMv — •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) January 31, 2023

En conferencia de prensa, la saxofonista María Elena indicó que la Ley Malena busca que la violencia ácida sea castigada en cada estado, ya que es diferente a pesar de las recientes reformas al Código Penal.

Con la Ley Malena, indicaron legisladoras y sobrevivientes, se busca que se tipifique como feminicidio y de tentativa la violencia ácida.

La iniciativa de Ley Malena también plantea que se elabore un registro de los ataques con ácido por parte de la Secretaría de Salud.

También contempla incluir a las mujeres trans, quienes también sufren la violencia ácida, además de la atención a las víctimas colaterales, como la familia.