Lista de colonias en las que aplica la ley seca en CDMX de enero a febrero 2026; fechas confirmadas
Conoce qué colonias de la alcaldía Tláhuac tendrán ley seca en CDMX entre enero y febrero de 2026, las fechas exactas y las multas por incumplir la medida.
Durante las próximas semanas, varias colonias de la alcaldía Tláhuac de la CDMX estarán sujetas a la ley seca, una medida que restringe la venta de alcohol de forma total y que suele generar dudas entre vecinos y comerciantes.
Las autoridades confirmaron que esta disposición se aplicará de enero a febrero de 2026, de manera intermitente, por celebraciones religiosas y tradicionales con alta afluencia de personas.
La ley seca no es generalizada en toda la CDMX, sino que se activa por zonas específicas y fechas definidas, por lo que es importante saber en qué colonias aplica, durante qué días y cuáles son las sanciones para evitar multas o clausuras.
Colonias de CDMX con ley seca en enero y febrero
De acuerdo con la información oficial, la ley seca en la
alcaldía Tláhuac de la CDMX
se aplicará exclusivamente en colonias y pueblos de Tláhuac, en los siguientes periodos:
- Colonia San Sebastián: del 17 al 25 de enero de 2026, por las festividades en honor a San Sebastián Mártir.
- Colonias y barrios del pueblo de Santiago Zapotitlán: del 29 de enero al 8 de febrero de 2026, durante la Fiesta de Luces y Música en honor al Señor de las Misericordias.
- Colonia La Selene: del 1 al 8 de febrero de 2026, por la fiesta de la Presentación del Niño Jesús al Templo.
- Colonia Atotolco Chinanco: del 6 al 8 de febrero de 2026, por la festividad de la Virgen de la Candelaria y el aniversario de la comunidad.
En todas estas zonas, la ley seca tendrá vigencia las 24 horas del día, de 00:00 a 24:00 horas.
¿Cuándo termina la ley seca en Tláhuac?
La última fecha programada para la ley seca en Tláhuac es el 8 de febrero de 2026. A partir del 9 de febrero, la venta de alcohol se normaliza, siempre y cuando no se emita una nueva disposición oficial.
¿De cuánto es la multa por no respetar la ley seca en CDMX?
- Establecimientos: multas de 351 a 2,500 UMAs, equivalentes a aproximadamente 39 mil hasta 282 mil pesos, además de clausura temporal y aseguramiento de mercancía.
- Personas consumidoras: multas de 21 a 30 UMAs (alrededor de 2 mil 300 a 3 mil 400 pesos), arresto administrativo de hasta 36 horas o trabajo comunitario.