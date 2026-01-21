Lista de colonias en las que aplica la ley seca en CDMX de enero a febrero 2026; fechas confirmadas

Durante las próximas semanas, varias colonias de la alcaldía Tláhuac de la CDMX estarán sujetas a la ley seca, una medida que restringe la venta de alcohol de forma total y que suele generar dudas entre vecinos y comerciantes.

Las autoridades confirmaron que esta disposición se aplicará de enero a febrero de 2026, de manera intermitente, por celebraciones religiosas y tradicionales con alta afluencia de personas.

La ley seca no es generalizada en toda la CDMX, sino que se activa por zonas específicas y fechas definidas, por lo que es importante saber en qué colonias aplica, durante qué días y cuáles son las sanciones para evitar multas o clausuras.

Colonias de CDMX con ley seca en enero y febrero

De acuerdo con la información oficial, la ley seca en la alcaldía Tláhuac de la CDMX se aplicará exclusivamente en colonias y pueblos de Tláhuac, en los siguientes periodos:



Colonia San Sebastián : del 17 al 25 de enero de 2026, por las festividades en honor a San Sebastián Mártir.



: del 17 al 25 de enero de 2026, por las festividades en honor a San Sebastián Mártir. Colonias y barrios del pueblo de Santiago Zapotitlán : del 29 de enero al 8 de febrero de 2026, durante la Fiesta de Luces y Música en honor al Señor de las Misericordias.



de : del 29 de enero al 8 de febrero de 2026, durante la Fiesta de Luces y Música en honor al Señor de las Misericordias. Colonia La Selene : del 1 al 8 de febrero de 2026, por la fiesta de la Presentación del Niño Jesús al Templo.



: del 1 al 8 de febrero de 2026, por la fiesta de la Presentación del Niño Jesús al Templo. Colonia Atotolco Chinanco: del 6 al 8 de febrero de 2026, por la festividad de la Virgen de la Candelaria y el aniversario de la comunidad.

En todas estas zonas, la ley seca tendrá vigencia las 24 horas del día, de 00:00 a 24:00 horas.

¿Cuándo termina la ley seca en Tláhuac?

La última fecha programada para la ley seca en Tláhuac es el 8 de febrero de 2026. A partir del 9 de febrero, la venta de alcohol se normaliza, siempre y cuando no se emita una nueva disposición oficial.

¿De cuánto es la multa por no respetar la ley seca en CDMX?