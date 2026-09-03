¡Ley Seca en la CDMX! Fechas y horarios: Consulta si aplica en tu alcaldía

Las autoridades locales confirmaron la implementación de la Ley Seca dentro de la demarcación para prevenir incidentes durante las actividades comunitarias y religiosas programadas para la temporada. La medida busca garantizar la seguridad de residentes y visitantes a lo largo de las jornadas festivas, priorizando la convivencia pacífica y el desarrollo fluido de las tradiciones locales.

La medida aplica de manera general para bebidas alcohólicas de todas las graduaciones y abarca tanto la comercialización en la vía pública como en los establecimientos mercantiles legalmente establecidos. Esta disposición contempla la prohibición del consumo en el sitio y la venta en recipientes cerrados o abiertos en los giros correspondientes.

Alcaldía donde habrá Ley Seca: Colonias y comercios donde aplicará la medida

La restricción no afectará a toda la alcaldía, sino que se concentrará de forma exclusiva en los puntos donde se desarrollará la festividad y sus zonas aledañas en La Magdalena Contreras. Las ubicaciones delimitadas por las autoridades son las siguientes:

Pueblo de San Nicolás Totolapan

Colonia San Nicolás Cazulco

Dentro de estas áreas, la suspensión aplica para una amplia gama de giros comerciales. Entre los establecimientos que deberán acatar la norma se encuentran tiendas de abarrotes, vinaterías, misceláneas, supermercados, tiendas de autoservicio y departamentales, así como comedores y fondas.

De igual forma, la prohibición se extiende a puestos semifijos, ambulantes en ferias o tianguis, y a los servicios de entrega a domicilio que operen en el perímetro señalado.

Fechas, horarios y sanciones por incumplimiento de la Ley Seca en la alcaldía

La suspensión temporal estará vigente a lo largo de cinco días consecutivos durante el mes de septiembre, aplicando estrictamente en un horario vespertino y nocturno. El calendario oficial contempla los siguientes días y horas:

Jueves 10 de septiembre: De 17:00 a 23:59 horas

De 17:00 a 23:59 horas Viernes 11 de septiembre: De 17:00 a 23:59 horas

De 17:00 a 23:59 horas Sábado 12 de septiembre: De 17:00 a 23:59 horas

De 17:00 a 23:59 horas Domingo 13 de septiembre: De 17:00 a 23:59 horas

De 17:00 a 23:59 horas Lunes 14 de septiembre: De 17:00 a 23:59 horas

Las personas físicas o morales que no respeten lo establecido en la Gaceta Oficial serán remitidas de inmediato al Juzgado Cívico correspondiente. Las sanciones aplicables pueden incluir multas económicas, arresto administrativo o la clausura temporal o definitiva de los comercios que incurran en faltas.

Las autoridades de la alcaldía La Magdalena Contreras confirmaron la implementación de la Ley Seca en dos cuadrantes específicos de la demarcación. La medida administrativa responde a la realización de la tradicional Festividad Patronal de San Nicolás Totolapan, con el objetivo primordial de garantizar la seguridad, mantener el orden público y prevenir incidentes durante las actividades comunitarias y religiosas programadas para esas fechas.

