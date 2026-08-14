Familia Michoacana ahora obliga a consumir una cerveza en Edomex: “El Loco” y su gente están detrás

La Familia Michoacana, como en otros casos, ha impuesto su poder contra los comerciantes del Estado de México (Edomex), a quienes obligan a comprar y vender productos como pollo, pero ahora, tras la captura de un sujeto de la organización, se supo que busca que la gente comercialice una cerveza.

Incluso esta organización criminal ha ido buscando cómo expandir otros negocios para tener ingresos a costa de la violencia e intimidación con pobladores en varios municipios.

"El Loco" de La Familia Michoacana es detenido

Agentes detuvieron a Erick Jesús “N”, alias “El Loco”, quien es investigado por su probable participación en el delito de extorsión en agravio de un comerciante.

Información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) señala que este sujeto se encuentra relacionado con diversos ilícitos en municipios del Valle de Toluca.

Además, se dedicaba a la comercialización de narcóticos y a la extorsión de comercios en el municipio de Metepec.

Captura de "El Loco" revela venta obligada de cerveza

El 12 de junio de 2026, la víctima se encontraba en su negocio ubicado en el municipio de San Mateo Atenco; en ese momento arribaron cuatro sujetos, entre ellos “El Loco”, y se ostentaron como integrantes de La Familia Michoacana.

Erick Jesús “N” y los otros sujetos habrían exigido a la víctima dinero mensualmente para no hacerle daño a ella o su negocio, además de obligarla a comprar con ellos cerveza para venderla en su establecimiento.

Procesan y encarcelan a "El Loco" de La Familia Michoacana

Al saber del caso, el agente del Ministerio Público inició las averiguaciones y se identificó al probable responsable, quien fue aprehendido en el municipio de Metepec.

Tras su arresto por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y de la Fiscalía del Edomex, fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Lerma.

Un juez lo vinculó a proceso decretando la medida cautelar de prisión preventiva y un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

En caso de ser declarado culpable, podría alcanzar una penalidad de hasta 62 años de prisión.