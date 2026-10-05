¡Habrá Ley Seca en Xochimilco! Estos son los días, horarios y zonas donde no habrá venta de alcohol; todo lo que debes saber

¿Planeas visitar Xochimilco o vives cerca de la demarcación? Autoridades locales anunciaron la aplicación de la Ley Seca por las fiestas patronales, suspendiendo la venta de alcohol en todos los establecimientos de las zonas afectadas durante los meses de octubre y noviembre; te compartimos los días, horarios, así como los pueblos y las colonias en las que aplicarán esta medida.

¿Cuándo y a qué hora empieza la Ley Seca en Xochimilco?

Atención, capitalinos. La suspensión de la venta de alcohol en Xochimilco comenzó desde las 00:00 horas del 2 de octubre , extendiéndose hasta las 23:5 horas del domingo 25 de octubre 2026 .

La medida dependerá del pueblo o colonia en la que te encuentres, pues algunas suspenderán la venta de alcohol del 28 al 31 de octubre y del 1 al 2 de noviembre de este mismo año.

Ley Seca en Xochimilco: ¿En dónde queda suspendida la venta de alcohol?

La Gaceta Oficial compartió las colonias de Xochimilco en las que habrá Ley Seca en los próximos dos meses; te compartimos el calendario oficiales y las zonas en las que NO habrá venta de alcohol.



Pueblo San Francisco Tlalnepantla - Del 2 al 12 de octubre.

La Huichapan - Del 9 al 12 de octubre.

Pueblo de San Lucas Xochimanca - Del 13 al 25 de octubre.

Pueblo Santa María Tepepan - 25 de octubre.

Pueblo de San Gregorio Atlapulco - Del 28 al 2 de noviembre.

Establecimientos en los que NO habrá venta de alcohol en Xochimilco

La suspensión de venta de alcohol en CDMX también aplica también en bares o restaurante de la capital del país, el consumo de bebidas alcohólicas podría estar regulado estrictamente bajo las normativas del establecimiento y los horarios fijados por la ley.

Consulta la Gaceta Oficial del 05 de Octubre de 2026 🔗 https://t.co/jJbVDmwbt5 https://t.co/fLSqFWwMcp — ConsejeríaCDMX (@CDMXConsejeria) October 5, 2026

¿De cuánto es la multa por violar la Ley Seca en CDMX?

Las multas y sanciones por no respetar la Ley Seca en Xochimilco durante los meses de octubre y noviembre son las siguientes:

